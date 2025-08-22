Recuperando nuestra memoria: exposición de la capa alistana en Alcañices

Tras décadas de olvido y abandono, postergadas a un polvoriento rincón del desván, las capas pardas renacen, se han vuelto a poner de moda como símbolo de Aliste y de Zamora, supervivientes de un modo de vida que se desvanece, pero que forma parte de nuestras raíces y representa el alma de aquella Zamora rural de otros tiempos, cuando la vida era más dura y los hombres afrontaban los rigores del clima con las bellas capas pardas tejidas con lana de oveja.

Los miembros de "Apeca" son los responsables de este renacer, de este reconocimiento a una de las prendas más representativas de la esencia zamorana. Apeca es la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana y nació con el objetivo de fomentar el estudio, el conocimiento y la difusión de esta ancestral vestimenta.

Desde hace once años realizan las Jornadas de Exaltación de la Capa Alistana y en estos días exponen en Alcañices más de 30 capas históricas, no solo alistanas, sino también mirandesas y de otras comarcas como Alba, Sayago, el área de Astorga y Benavente o pueblos de Tierra del Pan rayanos con Alba, que ilustran sobre la evolución de la capa y las diferencias existentes entre las diferentes zonas. Asimismo se muestran las peculiares casacas, las bellas camisas de lino con sus delicados bordados, chalecos, chaquetas, mantos de crista y otras prendas tradicionales alistanas.

Detalle de la parte superior de una capa albarina o de la Tierra de Alba, con el característico borlón en la punta de la capucha. / C. M. F.

Pero sin duda, la capa parda, la vestimenta más emblemática de Aliste, es la gran protagonista de esta muestra.

Felipe Carlos Fernández, vicepresidente de Apeca, indica que llevan varios años investigando esta prenda, llamada en tiempos antiguos simplemente capa, o bien la capa guapa o capa de los domingos. En algunos pueblos de Aliste también la denominaban capa de chiva, que es el nombre recibido por su característico adorno triangular que cuelga de la capucha. Ahora es más conocida como capa parda o capa alistana. Esta prenda se elaboraba con paño grueso y tenía una gran amplitud y vuelo. Pesaban en torno a 7 u 8 kilos, que podían llegar a triplicarse cuando llovía y se quedaban empapadas de agua.

Detalle de la trasera de la capa entregada al Papa Francisco por Apeca, con ornamentación representando las llaves de San Pedro. / C. M. F.

Eran utilizadas en el mundo rural y había de dos calidades diferentes: por un lado la mencionada capa guapa o de los domingos, que llevaba profusión de adornos en la capucha, en la chiva y en el capillo o espejuelo, que era la parte delantera de la capucha y protegía del viento, del sol y de la lluvia. Los adornos eran picados en color negro con formas generalmente florales y geométricas. Era la capa que los hombres utilizaban para ir a misa los domingos y fiestas, así como para las grandes ocasiones, como el día de la boda, pues el novio llevaba la capa parda aunque se casara en pleno agosto.

Y por otro lado estaba la capa más sencilla y humilde, con menos decoración y realizada con paño de peor calidad, que utilizaban a diario para el pastoreo y el trabajo en el campo.

Las capas se llevaban abiertas en la parte delantera para que el dueño pudiera lucir la decoración de la camisa y del chaleco. / C. M. F.

La capa alistana fue menospreciada durante décadas, especialmente en los años 70 y 80 del siglo XX, porque simbolizaba un pasado que muchos querían olvidar, aquellos viejos tiempos de miseria y de duro trabajo en el campo. Y las capas no solo quedaron olvidadas en arcas y desvanes, también en muchos pueblos acabaron abandonadas en escombreras o tapando motores de tractor para que no se helaran en invierno o como cobertores de la cosecha de patatas para que no les diera la luz y criaran grillos.

Felipe cuenta que la asociación realiza una labor de recuperación de estas capas que todavía quedan por nuestros pueblos, algunas de ellas abandonadas, pero que incluso en mal estado pueden tener todavía un importante valor para conocer cómo era su hechura y ornamentación.

Casaca alistana con decoración de cachas (bastones) en las mangas. / C. M. F.

Años de investigación les han llevado a obtener un gran conocimiento de las diferencias entre las capas de las distintas regiones, que comparten amablemente con los visitantes de la exposición. En ella muestran capas de las zonas de Astorga y Benavente, de caperuza puntiaguda y sin chiva, con aguaderas divididas por detrás y terminadas en punta. O la capa de la comarca de Alba, que en lugar de chiva termina en un borlón cosido de manera especial para que quede erguido y hacia delante, que en función de su tamaño y forma indica si el dueño de la capa es un hombre soltero o casado.

También tienen capas mirandesas, las llamadas capas de honras y de respeto, nombre que nunca debe aplicarse a las de Aliste por ser exclusivo de las portuguesas. Son muy parecidas a las alistanas, pues son las dos únicas regiones cuyas capas llevan chiva y capuchas con capillo decorado, si bien en el caso de las mirandesas la chiva y el capillo son de mayor tamaño y con profusa decoración. Además las capas mirandesas se abren por detrás, característica que no tienen las alistanas.

Vista parcial de la exposición, con una antigua capa mirandesa en primer plano. / C. M. F.

Sin embargo, Felipe considera que posiblemente esta exuberante decoración de las capas portuguesas pudo ser una evolución moderna, un enriquecimiento de los últimos tiempos, pues disponen de capas mirandesas antiguas que no tenían una ornamentación tan abundante, aunque la chiva sí que duplicaba en tamaño a la alistana.

También disponen de una copia de la capa que Apeca regaló al papa Francisco en el año 2018, realizada en la localidad leonesa de Val de San Lorenzo tomando como modelo una antigua capa alistana de 1899, acción que dio visibilidad a esta ancestral prenda a nivel internacional.

Otra vestimenta con especial protagonismo en la exposición es la casaca, que también es objeto de investigación y de momento se desconoce si pudo ser una evolución de la capa, que durante un tiempo en algunos pueblos perdió la capucha y se le añadieron mangas. Las casacas son una especie de gabanes de amplio vuelo, que carecen de botones y de bolsillos, cuyas mangas son curvadas y poco útiles por la incomodidad de su posición y de la gruesa tela. De hecho, en algunos casos se cosían las mangas en la parte baja y los pastores las utilizaban a modo de zurrones para guardar la comida. Una de las características más emblemáticas de las casacas son las cachas, la decoración que llevan en las mangas con picados en forma de bastones.

Andrés Castaño, presidente de Apeca, indica que el objetivo de la asociación para el futuro es disponer de un local para realizar una exposición de la colección de manera permanente. Pero mientras eso llegue, podemos disfrutar todavía durante los próximos días de la muestra de Alcañices, que se ha prorrogado ante el éxito obtenido y las numerosas visitas recibidas.

La exposición permanecerá abierta hasta el día 31 de agosto y se puede visitar en el Salón de "Los Toriles", junto al Ayuntamiento de Alcañices, en horario de 11 a 13.30 h. Cada día, dos miembros de la asociación atienden a los visitantes para explicarles la historia y evolución de la capa parda y del resto de prendas exhibidas.

Sin duda, una visita que merece la pena y de la que uno sale conociendo un poco mejor nuestra historia y nuestras raíces.

(*) Colectivo Ciudadanos Región Leonesa

