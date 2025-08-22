Los pueblos del Lago reviven con la vuelta de sus vecinos tras el susto del incendio

La orden de desconfinamiento de los vecinos de San Martín Castañeda, tras la restricción de acceso por el incendio de Porto, sorprendió a Eva y a su hijo Iker en San Martín colocando los yogures en la nevera y el resto de la compra: pan de molde, fiambre, fruta, madalenas “casi ni quedaban ni galletas”. Una compra básica y que se pudiera llevar al hombro al escasear en su casa y en la de sus suegros estos alimentos como consecuencia de la prohibición de acceder. Para poder hacer la compra sorteó el trayecto por carretera y salió y entró por un camino.

“Si bajas no te dejan subir”. Hizo la compra básica en un supermercado de El Puente donde varias vecinas y veraneantes de San Martín, que se han pagado allí un hotel por no alejarse del pueblo, estaban pendientes de la inminente orden de volver a casa. Para regresar Eva e Iker se internaron por el mismo camino a pie, mochila a la espalda y bolsas de la compra en la mano. “No se han dado cuenta que en los pueblos quedaban niños y personas mayores” para denunciar esa falta de abastecimiento que no tuvieron en cuenta en el CECOPI.

Eva su hijo Iker realizan la compra para ir a San Martín / Araceli Saavedra

Menos mal que los arcones están medio llenos de carne, verduras, pescado congelados “ahí sí que no me pillan desabastecida”. La apertura del pueblo despejó el miedo a quedarse sin comida para los animales, el combustible para tractores y vehículo todoterreno con el que moverse para controlar el ganado que ha bajado de la Sierra, 18 vacas y las yeguas. Iker pudo ver a sus abuelos en El Puente, a su tía y a su prima.

En San Martín de Castañeda se mezclaba la tensión del grupo de voluntarios que ha mantenido la vigilancia sobre el Cañón del Tera, donde ayer tarde todavía ardía por encima de la Cueva de San Martín en la zona de Tejos. Los voluntarios se han organizado en coordinación con la Guardería Medioambiental y la UME para hacer los cortafuegos, abrir accesos y refrescar el terreno y que el fuego no pase. Las laderas escarpadas humean y “tardará en apagarse” dice José, el policía prejubilado que ha organizado el grupo de voluntarios.

Vigilancia del fuego en el cañón de Tera / Araceli Saavedra

En el patio de casa está la “logística” de los voluntarios, con personas “muy valiosas” que conocen el terreno a fondo y que han podido acompañar y orientar por dónde meter las máquinas y buldozer. El tractor de Celso está aparcado al lado del vehículo de comunicaciones de la UME. Todo un contraste. Una curiosidad es que se hicieron batefuegos caseros con alfombrillas de goma de coche.

Los primeros vecinos empiezan a llegar a San Martín con ganas de “estar ya en casa”, unas palabras que brotan con la emoción incontenida de una de las primeras mujeres que llegan al pueblo. En Vigo de Sanabria sonrisas y saludos y el agradecimiento a la Guardia Civil que lleva el convoy con un autocar y media docena de coches. “Nos hemos quedado en Puebla en casa de un hijo. Teníamos ganas de volver y ver cómo estaba todo”, dice unas de las mujeres que ha regresado a su casa. Miran a la ladera “no pensé que había llegado tan abajo”. En medio del pueblo todavía están los bomberos de Jaén que todavía ayer formaban parte del operativo, intercambiando pareceres con los vecinos.

Vuelta a Cerdillo / Araceli Saavedra

Cerdillo era uno de los primeros pueblos que recuperaba a sus vecinos y veraneantes. Carolina González, francesa e hija de españoles, regresaba al pueblo con alivio y esperanzada de que “esta tarde por fin me arreglen el coche”. Días antes de la evacuación sufrió un accidente con una ternera cuando volvía de la playa Corneira. En el momento de la orden de desalojo mostraba “el problema”, su coche. “Que lo arreglan, que no lo arreglan, que arreglar aquí es complicadísino… y me lo iban a arreglar el lunes, fue cuando nos desalojaron. Estuve hasta última hora, no sabía si podría andar con el coche, si quedarme, si había que irse”. En abril fallecieron sus padres y llegó a principio de agosto “para arreglar los papeles, esto de los papeles es otro lío”. Se alojó en casa de unos amigos en Trefacio “sin poder coger ropa, ni lo que necesitara, ni cerrar la casa”. Todos esos días “íbamos a ver a la Guardia Civil cada dos por tres a si podíamos volver”. La contestación siempre era “no se puede, por el humo”. La noche que el incendio estuvo en el monte de Murias “estuvimos sin dormir, sin pegar ojo, toda la noche esperando”.

Vuelta a Vigo de Sanabria / Araceli Saavedra

Eufemia Alberti volvía “con muchas ganas” y “acabamos de llegar y para comer vengo a buscar unos pimientitos del huerto”. Ella y su marido viven en el País Vasco pero se fueron a Madrid a casa de su familia. Anticiparon su regreso y salieron de Madrid antes de saber “si podríamos volver o no” pero “tenías la preocupación de saber que pasada. Toda la familia aquí con casas, mis cuñados, mi sobrina. Suponíamos que sí, pero si no, nos quedaríamos una noche a dormir por ahí”. La espera “muy larga”. Con alivio volver “pero es una situación que no te puedes creer”. Daba miedo “la que venía de la Laguna de los Peces a la sierra de Murias”.

Una vecina en el huerto en Murias / Araceli Saavedra

SE mantienen todas las restricciones en Ribadelago Nuevo y Viejo y el acceso a las playas y actividades al aire libre para facilitar las labores de extinción. Las playas del Lago amanecieron ayer con contaminación por cenizas del incendio.

Ganaderos de Ribadelago agradecían ayer la llegada de camiones de forraje y paja para aliviar el problema de alimento de las reses. Con otro “una hora bloqueados en la rotonda, pidiendo papeles, permisos”. Marta trasmitía que “queremos agradecer públicamente a estas asociaciones que nos están mandando cosas. Incluso la mujer de uno de los camioneros me mandó unos bollos de pan y que me dijera que con pan, todas las penas se quitan“.

Realojo en San Martín de Castañeda / Araceli Saavedra

El relato de los voluntarios de Ribadelago se resume en que del 20 para el día 21,una vez empezado a oscurecer, se empiezan a ver las primeras llamas que hasta entonces no se veían por la gran acumulación de humo y no se veía que venía el fuego desde la sierra hacia el pueblo por tres sitios distintos: Pico el Fraile, Laguna Mancas, y el Piornalico

Los dos primeros se hicieron un frente solo sobre las 4:30 de la madrugada. El fuego bajaba bastante despacio, consumiendo más o menos unos 80 metros lineales. A la hora ya habían bajado bastante las temperaturas. Sobre las 8 de la mañana estaba a la altura del viaducto. Durante el día de ayer, día 21, por el día fue cuando llegó cerca de la central de Moncabril donde metieron ya de noche un bulldozer para perimetrar la zona, con numerosos medios lo dieron por controlado sobre las 3 de la mañana. Ribadelago espera el desconfinamiento.

