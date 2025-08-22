No todas las presas son malditas en Ribadelago: el cortafuegos de agua protegió del incendio vidas e infraestructuras

Si hace 66 años la rotura de una presa provocó la tragedia y causó 144 muertos en Ribadelago, en el incendio de Porto ha sido el agua de otras presas de las inmediaciones la que ha ayudado a hacer un cortafuegos natural y proteger el pueblo. Endesa, gestora del sistema hidroeléctrico en la zona, ha resaltado que la medida adoptada el miércoles de soltar agua de forma controlada mediante desagües de las presas de los embalses del Cárdena y de la Playa ha permitido contener el fuego en zonas de alto riesgo.

"Esta actuación demuestra cómo el uso inteligente de los recursos hídricos puede convertirse en una herramienta eficaz para la protección de vidas, infraestructuras y entornos naturales", ha indicado Endesa, que ha recordado que se coordinó con el Cecopi, la Delegación del Gobierno en Castilla y León y los servicios de extinción para adoptar una medida que ha sido "fundamental para garantizar la seguridad y permitir el acceso al perímetro de la central".

La apertura de los elementos de desagüe de las presas sirvió para crear dos cortafuegos de agua naturales con los que se refrescó el terreno y se inundaron las zonas llanas, lo que ralentizó el avance del frente del incendio hacia Ribadelago. También sirvió para proteger el espacio entre el cañón de Playa y de Cárdena y salvaguardó la central hidroeléctrica de Moncabril, gracias al volumen de agua acumulados en arroyos y terrenos cercanos. Endesa concluye que se evitó "una situación de alto riesgo para la población".

