Nuevos realojos del incendio de Porto, que ya solo tiene llama en el límite de Zamora con León

El incendio forestal de Porto que asola el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto trae este viernes buenas noticias. El perímetro del fuego se han logrado contener y se mantiene estable desde hace dos días y, aunque el peligro no ha pasado, sí que ha mejorado la situación y eso ha hecho que este viernes por la mañana regresen a casa los vecinos de otras dos poblaciones desalojadas, según ha informado el delgado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado ha autorizado este viernes por la mañana el regreso de los vecinos de Murias y Cerdillo, que llevaban desde el pasado lunes fuera de casa. Aunque el censo de estos pueblos es pequeño y suman una treintena de personas, la población que puede volver a sus hogares es mayor debido a que hay que sumar los veraneantes y descendientes del pueblo que pasan el verano en él. Aún quedan por volver a casa otros cinco pueblos del entorno del Lago de Sanabria (seis si se cuenta también Moncabril, que figura igualmente entre los pueblos afectados por las evacuaciones y está considerado núcleo de población con tres habitantes censados). Si la evolución sigue siendo positiva no se descarta que los pueblos que aún están evacuados por el incendio de Porto puedan regresar esta tarde o bien en los próximos días.

Aun así, el hecho de que puedan completarse los realojos no significa que las carreteras de acceso al Lago de Sanabria no seguirán cortadas los próximos días. Al respecto, el delegado territorial de la Junta ha aclarado que se permitirá el acceso de los vecinos de la zona, de los trabajadores y de los vehículos de reparto y suministro, pero no de los turistas y otras personas ajenas a estas poblaciones. El objetivo es que no haya turistas que puedan entorpecer las labores de los medios de extinción y que las carreteras estén lo más despejadas posibles, ya que los retenes de maquinaria so transportados en grandes camiones góndola.

Con respecto a la situación del fuego, Fernando Prada ha explicado que actualmente se mantiene con llama en el límite entre las provincias de Zamora y León, en lo alto de la montaña que hay por encima de San Ciprián. En las otras zonas críticas sigue habiendo puntos calientes y se está pendiente de que no se reaviven las llamas ni haya reproducciones, con trabajos centrados en vigilar y refrescar lugares como el cañón del Tera o del Cárdenas.

En las zonas más escarpadas son los medios aéreos los que actúan y, en ese aspecto, Prada ha lamentado el protocolo que retrasa la llegada de los aviones y helicópteros del Miteco, que todos los días comienzan a realizar labores de extinción unas dos horas más tarde que los de la Junta debido al protocolo necesario para activar esos medios.

Tras la marcha este viernes por la mañana de los vecinos de Cerdillo y Murias, en el albergue instalado en el Centro de Negocios de Benavente permanecen 113 desalojados, muchos de ellos desde el lunes, mientras que en la residencia de mayores de la Junta en Benavente hay 23 evacuados que son personas de avanzada edad o con determinados problemas que aconsejan su estancia en ese centro residencial en vez den en el pabellón del Centro de Negocios.

Suscríbete para seguir leyendo