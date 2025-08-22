Muere un hombre de 65 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino

A las 22:42 de ayer, 21 de agosto, el servicio de emergencias Castilla y León 112 alertó de un incendio en una vivienda en la localidad de Riego del Camino.

Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos provinciales, una del parque de bomberos de Benavente y otra del parque Zona Centro de Zamora.

El fuego, iniciado por causas desconocidas, afectó a una vivienda, resultando fallecido un varón de 65 años que se encontraba en su interior. El tejado de la vivienda colapsó y quedó calcinada, consiguiendo que no afectará viviendas colindantes.