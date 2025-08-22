Mahíde y Figueruela reúnen a casi un millar de andarines para visibilizar las enfermedades raras

Es Aliste una tierra donde la solidaridad brilla con luz propia desde tiempo inmemorial y este viernes alrededor de 900 alistanos y alistanas junto a gentes llegadas de otros lugares de la provincia de Zamora participaron en la II Marcha Solidaria Figueruela de Arriba-Mahíde, organizada por los ayuntamientos anfitriones que presiden las alcaldesas Lucía Codesal Villota y Audina Leal Fernández, junto a las Asociación “Corriendo con el Corazón por Hugo”.

El objetivo de esta segunda edición se centraba en dar visibilidad a las enfermedades raras y apoyar a familias que conviven con una de las miles de enfermedades de este tipo. Si el pasado verano la primera cita fue un éxito con 800 participantes del alrededor de 1.200 inscritos (que abonaron la cuota solidaria) la marea verde solidaria volvía a recorrer los campos alistanos. Agradecimiento a los dos pueblos y a las Corporaciones Municipales de ambos Ayuntamientos. Numerosa presencia de diferentes pueblos alistanos.

Marcha solidaria / Ch. S.

Comenzaba la cita solidaria en la plaza de la iglesia de Santa Irene de la localidad de Figueruela de Arriba donde la organización agasajó con un desayuno de bienvenida a todos los participantes. Cada participante apoyo la causa solidaria con la cuota de inscripción de 10 euros los adultos y 5 los niños, recibiendo a cambio la mochila conmemorativa del evento hasta agotarse las existencias.

Entre las 10 y las 11 de la mañana los senderistas disfrutaron de una marcha de alrededor de cinco kilómetros por la parte alta del Campo de Aliste atravesando los encinares y praderas, con la Sierra de la Culebra y Peña Mira como telón de fondo, hasta llegar a La Era de Mahíde donde tenía lugar el almuerzo.

Marcha solidaria / Ch. S.

Corriendo con el Corazón por Hugo se ha convertido en vital gracias a su intensa, acertada e incesante labor en su objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las enfermedades raras desde los medios que tienen a su alcance: a pie de calle, convocando a toda la sociedad a acudir a sus citas y destinando lo recaudado a ayudar personas con enfermedades raras y muy especialmente a los niños. Hay otras maneras de colaborar con ellos: aquellas personas que así lo deseen pueden hacerse socias y pagando una cuota anual de 10 euros. Una labor digna de elogio en la que todos podemos y debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades.

Marcha solidaria / Ch. S.

El pasado 17 de agosto en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba los senderistas caminaron en Santa Eulalia (municipio de Moreruela) al lado de la niña África Carro Pedrero gracias a la asociación cultural de la localidad y el ya próximo días 31 de agosto la cita será en Moraleja del Vino con el I Paseo Solidario por Hugo.

Mahíde continua con San Bartolo y San Bartolico

Mahíde continuará este sábado con los festejos patronales en la Plaza Mayor a partir de las 14 horas con la pulpería Kiko de Galicia y bailes regionales con el grupo “Aires de Aliste” de Pobladura, tardeo con los DJ Sunny y Sanlo, anochecida con el grupo alistano Skaño y ya por la noche “Mafia Canala” con Diego Duende.

El domingo Mahide misa en honor a San Bartolo de mañana y ya por la tarde, actuación de Manteos y Monteras, desfile de disfraces y animación con la charanga Malavida y verbena popular con el grupo Láser todo ello en Las Eras. En San Bartolico, el lunes, misa, campeonato de tajuela, festival de tortillas con actuación de Adrián Lorenzo y Eva y, además, “LalaLa Band”. La organización corre a cargo de la asociación cultural “El Castrico” con la participación del Ayuntamiento de Mahide, Diputación de Zamora, ganadería Alvaro Piriz y el bar Cisa.

Suscríbete para seguir leyendo