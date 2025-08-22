Un joven resulta herido leve tras un vuelco en la A-66 en Zamora

El vehículo volcó al perder una rueda

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / 1-1-2/ Europa Press

F. E.

Un varón de 30 años ha resultado herido al volcar su vehículo por la pérdida de una rueda en la autovía A-66 kilómetro 200 sentido Madrid, en la localidad de Matilla de Arzón.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 12.41 y solicitó asistencia para el hombre herido. Al lugar del accidente se envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) desde Sacyl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
  2. Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
  3. Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
  4. Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
  5. Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
  6. Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
  7. Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación
  8. Prohibido el baño en el Lago de Sanabria durante las cargas de agua de las aeronaves: habrá avisos por altavoz

Un joven resulta herido leve tras un vuelco en la A-66 en Zamora

Un joven resulta herido leve tras un vuelco en la A-66 en Zamora

DIRECTO | Realojan a los vecinos de Murias y Cerdillo y cinco pueblos continúan evacuados; limitado el acceso al Lago de Sanabria durante el fin de semana

DIRECTO | Realojan a los vecinos de Murias y Cerdillo y cinco pueblos continúan evacuados; limitado el acceso al Lago de Sanabria durante el fin de semana

Dos horas menos de medios aéreos estatales de incendios en Zamora por la burocracia

Dos horas menos de medios aéreos estatales de incendios en Zamora por la burocracia

La Feria de Porto (Zamora), de la raza alistano sanabresa, desafía el fuego y se celebra el 26 de agosto

La Feria de Porto (Zamora), de la raza alistano sanabresa, desafía el fuego y se celebra el 26 de agosto

Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino

Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino

Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabaja en el incendio de Porto

Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabaja en el incendio de Porto

Más de 3.000 firmas denuncian el "abandono" de Zamora durante los incendios forestales

Más de 3.000 firmas denuncian el "abandono" de Zamora durante los incendios forestales

Nuevos realojos del incendio de Porto, que ya solo tiene llama en el límite de Zamora con León

Nuevos realojos del incendio de Porto, que ya solo tiene llama en el límite de Zamora con León
Tracking Pixel Contents