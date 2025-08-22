Un joven resulta herido leve tras un vuelco en la A-66 en Zamora

Un varón de 30 años ha resultado herido al volcar su vehículo por la pérdida de una rueda en la autovía A-66 kilómetro 200 sentido Madrid, en la localidad de Matilla de Arzón.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 12.41 y solicitó asistencia para el hombre herido. Al lugar del accidente se envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) desde Sacyl.