Un joven resulta herido leve tras un vuelco en la A-66 en Zamora
El vehículo volcó al perder una rueda
F. E.
Un varón de 30 años ha resultado herido al volcar su vehículo por la pérdida de una rueda en la autovía A-66 kilómetro 200 sentido Madrid, en la localidad de Matilla de Arzón.
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 12.41 y solicitó asistencia para el hombre herido. Al lugar del accidente se envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) desde Sacyl.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
- Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación
- Prohibido el baño en el Lago de Sanabria durante las cargas de agua de las aeronaves: habrá avisos por altavoz