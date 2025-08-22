Dos horas menos de medios aéreos estatales de incendios en Zamora por la burocracia

En la base aérea de Rosinos de la Requejada existen medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para ayudar a la extinción de incendios forestales, pero estos suelen tardar una media de dos horas más en llegar cada día que los medios de la Junta de Castilla y León.

Eso ha pasado en las últimas jornadas, día tras día, en las labores de extinción del incendio forestal de Porto de Sanabria, según ha denunciado públicamente el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que si se ganaran esas dos horas que tardan en activarse los medios aéreos estatales se lograría una mayor eficacia en la extinción al poder actuar más medios durante ese tiempo.

Por ello, Prada ha pedido que se mejoren los protocolos de solicitud de medios aéreos estatales, ya que el sistema establecido actualmente es un protocolo "muy lento y muy costoso".

Para que se produzca esa activación no basta con una orden directa a los medios de Rosinos o del lugar en el que se ubiquen, sino que desde Zamora se debe remitir la petición al centro de mando autonómico en Valladolid y desde allí va al Ministerio. Luego el Miteco se la comunica a la base a la que están adscritos esos medios que no tiene por qué coincidir con la que se ubican, de tal forma que luego desde esa base se envía la comunicación a quien está al mando de las unidades del Miteco en Rosinos para, al fin, activarse esos medios aéreos.

Fernando Prada ha señalado que la denuncia sobre esos protocolos no es un reproche al Estado, sino que se trata de "la realidad de lo que ocurre" a diario, por lo que ha pedido la mejora de la forma de activación de esos medios.