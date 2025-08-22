La gestión privada de las residencias de Fermoselle se prolongará 25 años

Un acuerdo a tres bandas entre la Asociación de la Residencia Conchita Regojo, Cáritas Diocesana y el grupo empresarial "Niño Jesús" permitirá materializar el cambio de gestión en los dos centros geriátricos de Fermoselle a partir del 1 de septiembre.

La decisión de Cáritas de renunciar a la administración de las residencias Conchita Regojo y Don Antonio y Doña Esther, obligó a la Asociación titular de los dos inmuebles a "salir al rescate" y a intentar buscar con urgencia una solución para garantizar la continuidad de los centros y una atención de calidad a los usuarios, al margen de mantener alrededor de 65 empleos y con las mismas condiciones laborales.

El presidente de la Asociación y alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, destacó que el colectivo actuará como "garante" del traspaso de la gestión de Cáritas al grupo empresarial "Niño Jesús", que la asume por un periodo de 25 años.

Por otra parte, Pilo reconoció que la Asociación no tiene constancia oficial de a cuánto asciende el déficit generado durante la gestión de las residencias por parte de Cáritas, que asumirá la liquidación del "agujero" económico.

Una de las razones que podrían explicar el balance económico negativo es que, de las 129 plazas que suman ambas residencias, en la actualidad están ocupadas alrededor de 70, mientras que el número de empleados asciende a 65.

A lo largo de las últimas semanas se han celebrado distintas reuniones para intentar buscar una solución, después de conocer "de la noche a la mañana" la decisión de Cáritas de renunciar a la gestión y sin explicar previamente a la Asociación titular de los inmuebles la situación económica de las dos residencias.

En apenas un mes se han estudiado diferentes alternativas para garantizar la continuidad de los centros, que han fructificado en un acuerdo por el que la empresa "Niño Jesús" asume la administración a partir del 1 de septiembre.

El grupo también adquiere el compromiso de mantener las condiciones laborales de la plantilla y de asegurar la calidad de los servicios prestados, dando continuidad a la atención que venían recibiendo los residentes.

Por su parte, Cáritas no se desvinculará totalmente de los centros, ya que formará parte de una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de los compromisos reflejados en el acuerdo. De esta comisión también formarán parte representantes de la empresa y de la junta directiva de la Asociación, tales como el párroco de Fermoselle, un responsable de la Fundación Conchita Regojo o la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Tita Fidalgo, entre otros.

Con el acuerdo para la subrogación de los servicios que se prestan en ambos centros geriátricos, las entidades implicadas reafirman su firme voluntad de colaboración y su compromiso con la atención digna y de calidad a las personas mayores. El acuerdo también diluye la incertidumbre generada en las últimas semanas entre usuarios, familiares y trabajadores por el futuro de las dos residencias de Fermoselle.

