Figueruela y Mahíde marchan en solidaridad con las Enfermedades Raras
Los pueblos alistanos convocan a vecinos, emigrantes y veraneantes para apoyar a las familias afectadas
F. E.
"¡Te necesitamos en esta causa solidaria!". Con este llamamiento los pueblos alistanos de Figueruela y Mahíde han convocado a miles de vecinos, emigrantes y veraneantes para sumarse a la II Marcha Solidaria. "Cada paso que demos juntos será un grito de apoyo para las familias que conviven con las enfermedades raras, recordándoles que no están solas" apuntan desde la organización de esta actividad que está teniendo lugar esta mañana.
La marcha está organizada por los ayuntamientos de las dos localidades y por la Asociación Corriendo con el Corazón con Hugo, que impulsa el apoyo a las familias y la investigación de enfermedades raras. Las inscripciones han costado 10 euros para los adultos y 5 para los menores de 10 años. El año pasado participaron alrededor de 800 personas y en esta edición ha aumentado la cifra.
