Una tribuna para el pueblo
Cuatro cartas sobre lo ocurrido con los incendios en Zamora
Los lectores expresan sus sentimientos ante los fuegos que destruyen la provincia
Los zamoranos no pueden permanecer indiferentes ante la destrucción causada por esta oleada de incendios en la provincia de Zamora. Aquí están algunas de las cartas de los lectores remitidas a este periódico:
- Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda, dedicada a los que se quedaron en el pueblo para defender las casas del fuego.
- Honrado y valiente, sobre el presidente de la Diputación de Zamora, que se puso la equipación de bombero y luchó contra las llamas en primera línea, y sobre la actitud de otros politicos.
- Un chico del pueblo, en recuerdo de los dos fallecidos en el incendio de Molezuelas.
- Aquí no vengáis, un mensaje dedicado, quizás, a los que solo van a los pueblos a hacerse la foto.
Además... hoy puedes leer artículos de dos opinadores acerca de los incendios forestales.
- Cuando el fuego arrasa lo que somos, de Toño García.
- Bomberos para repoblar, de Verónica de Castro.
