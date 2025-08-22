La criminalidad tradicional "roza la excelencia" en Fermoselle y aumentan los ciberdelitos

La Guardia Civil ha establecido un "dispositivo importante" en Fermoselle durante las Fiestas de San Agustín, con controles de drogas y alcohol a las entradas y salidas del pueblo como medida de prevención de accidentes.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, al término de la reunión de coordinación de seguridad ciudadana que se ha celebrado este viesnes en el Cuartel de Fermoselle con la presencia del alcalde, José Manuel Pilo, y miembros de la Corporación, además de representantes de las 52 peñas que animarán las fiestas de San Agustín. También ha estado presente el jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido, y el jefe provincial de Tráfico.

"Lo más importante es la labor preventiva, para evitar peleas o agresiones sexuales, y también la seguridad vial" ha precisado Ángel Blanco.

El subdelegado se ha referido también a la situación de la criminalidad en Fermoselle, que en los primeros 7 meses de este año y referida a los delitos más comunes "roza la excelencia; ni una pelea ni agresión sexual ni robo con intimidación o con fuerza o hurtos en casas o establecimientos".

No se puede decir lo mismo de la cibercriminalidad, dado el incrementpo de las estafas informáticas con 7 denuncias más que el año pasado.

Ángel Blanco ha comunicado además la cobertura de plazas en el Cuartel de la Guardia Civil de Fermoselle, con una sargento como comandante del Puesto y un componente más guardia civil en prácticas.