¡Que comiencen las fiestas de Toro!... pregonadas en verso

Vestido cual juglar, ha pregonado en la noche de este viernes las Ferias y Fiestas de San Agustín 2025 Virgilio Gitrama Calleja "Vichy".

Aunque su pregón fue un piropo en verso a Toro, su historia, su patrimonio y sus personajes célebres y no tan célebres, y a pesar del cariz festivo de la noche, Vichy no dejó a un lado su carácter reivindicativo y, como prólogo al pregón propiamente dicho, leyó ante el público que llenaba por completo la Plaza Mayor dos poemas que había escrito sobre dos temas de actualidad; uno, "La hoguera interminable", sobre los incendios que asolan la provincia; y el otro, "Holocausto semita", sobre el genocidio en Palestina.

Metido ya en materia en pregonar las fiestas patronales, Gitrama empezó exponiéndose sobre el escenario: "Es una satisfacción poder ser el pregonero y ante tamaña emoción descabalgo mi sombrero".

Escenario del pregón, con la alcaldesa de Toro y los presentadores del acto. | C. T.

"Yo soy Virgilio Gitrama, más bufón que caballero, la gente Vichy me llama y hoy, aquí, soy pregonero". "Vengo a dar este pregón con orgullo y humildad, inyectando un aguijón que suene a fiesta y verdad".

Así se presentó el pregonero ante un pueblo que lo escuchaba atento y, para llevar a cabo su misión, le pidió "raudo a las musas un poco de inspiración". Un deseo que le concedieron porque el pregón de Vichy emocionó a propios y extraños, al hablar, como no podía ser de otra forma, de su cuna, Toro, donde "empezó mi historia, aquí mismo me parieron".

"Aquí forjé mi destino, conocí a mi compañera, pavimenté mi destino y medró mi cabellera", continuó Vichy.

"Todo él será un piropo, del palacio a la chabola, gente con la que me arropo hoy aquí,a porta gayola", dijo sobre su pregón, que "será metáfora en verso, enarbolando tu enseña, Toro es mundo y universo, que con estas fiestas sueña".

"Nunca voló tan alto este juglar y nunca me sentí tan toresano", siguió reconociendo Vichy, para quien "mi musa es Toro desde pequeño, con palacios e iglesias de ensueño, ciudad noble, leal y muy coqueta".

El público asistente abarrotó la Plaza Mayor. | C. T.

Y no podían faltar las referencias a la historia, monumentos y emblemas locales: "Es ciudad que parió reyes, leyendas y tradiciones, batallas añejas, leyes y es cuna de mil pasiones". "La horca en Rejadorada, emoción entre renglones, mosca en un lienzo clavada, patios y grandes mansiones".

Hubo mención al Arco del "pétreo reloj hecho al vino", a la Colegiata, "pórtico de la gloria", el "verraco en modo granito" o el "trío híbrido de puentes": de piedra, hierro y hormigón.

También "desfilaron" por los versos de Vichy fray Diego de Deza, Teresa Díez, María de Molina, Juan II, Delhy Tejero y muchos otros, además de las diferentes fiestas y tradiciones locales.

La alcaldesa, Ángeles Medina, alabó la alocuación del pregonero y dijo que las fiestas que comienzan "llenan las calles de color, alegría y convivencia" e invitó a los toresanos a disfrutarlas con "prudencia" y civismo y a mostrar su carácter "hospitalario".

"Dejemos que la música, la tradición y la alegría se adueñen de nuestras calles", concluyó, antes de gritar "¡Viva Toro! ¡Viva San Agustín!

Antes del comienzo del pregón, la concejala de Fiestas, María Velasco, hizo entrega de un reconocimiento a una persona —y otras dos que no pudieron estar presentes—, el mismo día del año pasado, salvaron la vida a un hombre que sufrió un infarto en la plaza Mayor.

