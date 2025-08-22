Las cenizas de los incendios tiñen el agua del Lago de Sanabria

El agua cristalina del Lago de Sanabria, cuyas playas continúan vacías de turistas, vecinos y veraneantes, se ha tiznado de negro. Las cenizas del voraz incendio originado por un rayo en la sierra de Porto el pasado jueves 14 de agosto ya reposan sobre las aguas del mayor sistema lacustre natural de origen glaciar de España y de toda la Península Ibérica transformando por completo su aspecto habitual durante estos días de agosto.

La joya del Parque Natural Lago de Sanabria refleja así los estragos del fuego, que aún continúa activo en nivel 2 de peligrosidad tras haber arrasado —a falta de los datos oficiales— más de 10.000 hectáreas, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Lago de Sanabria. / Cedida

Prohibido el baño en el Lago de Sanabria

En este punto, cabe destacar que el Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial, el denominado Cecopi, ha acordado la prohibición de cualquier actividad al aire libre en el entorno del Lago incluyendo el baño, el senderismo y la acampada, entre otras medidas recreativas.

Las medidas "buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de extinción del incendio". Asimismo, se mantienen cerradas las carreteras ZA-104 y ZA-103, solo permanecen abiertas a la circulación de residentes y servicios de emergencia.

Las cenizas de los incendios tiñen el Lago de Sanabria. / A. S.

Ayuda directa de 5.500 euros para agricultores y ganaderos Los agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios en Castilla y León recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros de la Junta, han informado este viernes fuentes del Ejecutivo autonómico. Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones, se establece una compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada, con una indemnización de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso. Puedes leer la noticia completa, aquí.

Pueblos desalojados Los vecinos de Ribadelago Viejo y Nuevo son los únicos que se mantienen desalojados en estos momentos.

Superficie quemada En Castilla y León han ardido ya más de 150.000 hectáreas, casi 97.000 de ellas en la provincia de León, por lo que esta provincia suma el 65% de esa extensión, según la última actualización de la estimación de los expertos que trabajan en la actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS). Zamora sumaría ya 30.644, principalmente por los grandes incendios surgidos en Molezuelas y Porto. Puedes leer la noticia completa, aquí. Incendio en Zamora. / Cedida

Vuelta a casa El Cecopi autoriza la vuelta a casa de los vecinos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda y San Ciprián. Se trata de 315 personas, según los datos facilitados. La mayoría de los evacuados ha permanecido durante estos días en casas particulares, excepto 84 en el albergue del Centro de Transportes de Benavente y 17 en la residencia de personas mayores Los Valles de la Junta de Castilla y León también en Benavente. Por otra parte, se mantienen cerradas las carreteras ZA-104 y ZA-103, solo podrán circular residentes y servicios de emergencia. Prohibido el baño en el Lago de Sanabria Además, queda prohibida cualquier actividad al aire libre en el entorno del Lago incluyendo el baño, el senderismo y la acampada, entre otras medidas recreativas. Estas medidas, según buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de extinción del incendio.