Las cenizas de los incendios tiñen el agua del Lago de Sanabria

Durante este fin de semana se mantiene la prohibición del baño

Las cenizas de los incendios tiñen el agua del Lago de Sanabria / A. S.

Ana Arias

El agua cristalina del Lago de Sanabria, cuyas playas continúan vacías de turistas, vecinos y veraneantes, se ha tiznado de negro. Las cenizas del voraz incendio originado por un rayo en la sierra de Porto el pasado jueves 14 de agosto ya reposan sobre las aguas del mayor sistema lacustre natural de origen glaciar de España y de toda la Península Ibérica transformando por completo su aspecto habitual durante estos días de agosto.

La joya del Parque Natural Lago de Sanabria refleja así los estragos del fuego, que aún continúa activo en nivel 2 de peligrosidad tras haber arrasado —a falta de los datos oficiales— más de 10.000 hectáreas, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Lago de Sanabria.

Lago de Sanabria. / Cedida

Prohibido el baño en el Lago de Sanabria

En este punto, cabe destacar que el Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial, el denominado Cecopi, ha acordado la prohibición de cualquier actividad al aire libre en el entorno del Lago incluyendo el baño, el senderismo y la acampada, entre otras medidas recreativas.

Las medidas "buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de extinción del incendio". Asimismo, se mantienen cerradas las carreteras ZA-104 y ZA-103, solo permanecen abiertas a la circulación de residentes y servicios de emergencia.

Las cenizas de los incendios tiñen el Lago de Sanabria.

Las cenizas de los incendios tiñen el Lago de Sanabria. / A. S.

Puedes seguir en directo la última hora de los incendios, aquí:

