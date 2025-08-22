El cañón del Forcadura y otros parajes singulares de Sanabria, hechos ceniza

A medida que el incendio de Porto se estabiliza empiezan a divisarse las consecuencias del fuego en parajes emblemáticos del Parque Natural del Lago de Sanabria. Es el caso del Cañón del Forcadura y todo el entorno de Vigo de Sanabria o San Martín de Castañeda, pueblos ya "abiertos" a sus vecinos.

El entorno del Lago, quemado / Araceli Saavedra

Lagunas de Peces, Peña Trevinca, Presa Rota, el Cañón del Tera. Un paisaje de cenizas en la sierra alta sanabresa, paraíso de senderistas, con cantidad de rutas de la red de senderos del Parque Natural del Lago de Sanabria.

También se han convertido en ceniza grandes extensiones de pasto.

Pasaje de cenizas en Sanabria / Araceli Saavedra

Se mantienen cortadas las carreteras ZA-104 y ZA-103 y la prohibición del baño en el Lago de Sanabria, que no se ha librado de las cenizas.

Es prioritario mantener las carreteras despejadas para seguir remojando la zona y controlando las reactivaciones del incendio.

