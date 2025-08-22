El cañón del Forcadura y otros parajes singulares de Sanabria, hechos ceniza
La estabilización del incendio empieza a descubrir el desastre en el Parque Natural
A. S.
A medida que el incendio de Porto se estabiliza empiezan a divisarse las consecuencias del fuego en parajes emblemáticos del Parque Natural del Lago de Sanabria. Es el caso del Cañón del Forcadura y todo el entorno de Vigo de Sanabria o San Martín de Castañeda, pueblos ya "abiertos" a sus vecinos.
Lagunas de Peces, Peña Trevinca, Presa Rota, el Cañón del Tera. Un paisaje de cenizas en la sierra alta sanabresa, paraíso de senderistas, con cantidad de rutas de la red de senderos del Parque Natural del Lago de Sanabria.
También se han convertido en ceniza grandes extensiones de pasto.
Se mantienen cortadas las carreteras ZA-104 y ZA-103 y la prohibición del baño en el Lago de Sanabria, que no se ha librado de las cenizas.
Es prioritario mantener las carreteras despejadas para seguir remojando la zona y controlando las reactivaciones del incendio.
