Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabaja en el incendio de Porto
El piloto, que aparentemente ha salido ileso, por protocolo ha sido evacuado en helicóptero sanitario para realizarle una revisión médica
La aeronave ha sufrido un problema en uno de los patines de carga de agua
Un hidroavión que trabaja en la extinción del incendio de Porto de Sanabria ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en la base de Rosinos de la Requejada (Zamora).
El piloto, que aparentemente ha salido ileso, por protocolo ha sido evacuado en helicóptero sanitario para realizarle una revisión médica.
La aeronave ha sufrido un problema en uno de los patines de carga de agua que ha obligado a la operación de emergencia en medio de un amplio despliegue de seguridad. Con bomberos de la Diputación y retenes de bomberos forestales y medios de la Junta de Castilla y León desplazados a la zona.
El aterrizaje se ha producido poco antes de las 13.00 horas, aunque el avión ha estado casi una hora sobrevolado la base aérea para consumir el combustible y poder tomar tierra.
Para el descenso se ha despejado la pista de Rosinos de la Requejada de aviones y helicópteros de cara a facilitar la maniobra, que ha sido complicada. Durante la operación de aterrizaje de emergencia se han suspendido todas las maniobras en la base.
