Aires de Aliste, 25 años de lucha por el folclore popular

Pobladura, localidad que pertenece al municipio de Mahíde y asentada en los mágicos parajes de la Sierra de la Culebra y el río Aliste, se ha convertido en uno de los pueblos más fieles guardianes de las tradiciones populares de La Raya de España y Portugal y ha dedicado cinco lustros a perpetuar su cultura y su folclore.

Nada mejor para elegir el camino adecuado hacia donde ir que no olvidar de donde venimos. El 9 de noviembre de 1999 es una fecha ya histórica para Pobladura, donde un grupo de vecinos y vecinas se reunían al calor de la lumbre para buscar la manera de recuperar, mantener y perpetuar aquellas tradiciones que, heredadas de sus padres y abuelos, madres y abuelas, comenzaban a languidecer arrastradas en su caída por la despoblación originada por el éxodo rural.

Fue allí donde se sembraba la semilla que daría como fruto maduro a la asociación cultural "Aires de Aliste", cuyo registro oficial llegaba el día 28 de enero del año 2000, siendo su primera presidenta Manuela Manjón. Solo unos días después, el 20 de febrero, se comenzaba a trabajar creando el grupo de coros y danzas "Aires de Aliste", al que se fueron sumando otras iniciativas como la recuperación de las fuentes del pueblo y oficios tradicionales como la siega y la maja en el año 2001.

Socias de Aires de Aliste recrean una antigua tradición del pueblo de Pobladura de Aliste. | CH. S.

El grupo de coros y danzas "Aires de Aliste", su buque insignia, a fuerza del tesón y trabajo de sus alrededor de 20 integrantes, niños, jóvenes y mayores del pueblo, ha logrado situarse dentro del privilegiado grupo del folclore rayano que abrió "Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes" en 1991 en Trabazos y "Manteos y Monteras" en 2011 en Alcañices.

Al mérito de su variedad y calidad artística se une el de estar formado únicamente por personas originarias del pueblo, que dominan a la perfección la música folclórica de gaitas, dulzainas y tamboriles, así como las danzas y el lucimiento de la indumentaria tradicional alistana.

Javier Silva Lorenzo, presidente de la asociación Aires de Aliste. / Ch. S.

Este año ya han actuado en Mellanes, San Cristóbal de Aliste, San Justo de Sanabria, San Mamed, Sejas, Pobladura, El Poyo y Rábano de Sanabria. Mañana sábado lo harán en Mahíde y Villarino de Cebal, y el 28 en Valer, para continuar ya en septiembre, el día 13, en San Vitero y el 30 en San Juan del Rebollar.

En 2001, tras un largo tiempo de trabajo e investigación se lograba recuperar la mascarada de invierno de La Obisparra que cambiaba San Esteban (26 de diciembre) por la veraniega Virgen de la Asunción (el 15 de agosto), día de la Patrona de Pobladura.

Su Obisparra participa cada año en encuentros nacionales e internacionales como los de Lisboa, Braganza, Bemposta y Zamora. La Federación Mascaraza ha querido premiar a "Aires de Aliste" y el II Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora se celebrará en Pobladura de Aliste el 20 de septiembre.

Aires de Aliste conmemorará sus primeros 25 años de vida a lo largo de agosto y septiembre con "Donde hila la memoria", una exposición de versos de canciones populares por las calles del pueblo y otra sobre la Obisparra y el pasado, presente y futuro de la mascarada.

El punto álgido de la conmemoración oficial del veinticinco aniversario será este domingo a las 14.30 horas con una comida de hermandad para los socios y a las 19.30 horas actuará el grupo "Pandereteras de Raigal", para finalizar el acto con una convidada a rosca y refresco para todos los asistentes.

