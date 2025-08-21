Zonas calientes, humo, turberas... "Nos quedan muchas horas por delante"

En torno a 250 personas y 14 medios aéreos conforman el operativo que este miércoles está tratando de frenar el avance del incendio de Porto de nivel 2 que continúa activo en la provincia de Zamora. Manuel Moreno, director técnico de extinción, explica que durante la noche el fuego en Sanabria ha evolucionado relativamente de forma bastante despacio debido también en parte a la humedad y a la bajada de temperaturas.

Por eso, desde el Puesto de Mando Avanzado consideran que Ribadelago "no tiene una amenaza directa" gracias a la concentración de medios desplegados. "Estamos un poco concentrando esos medios de extinción para evitar que pasen a la ladera sur del río Cárdena y evitar que el incendio pueda progresar esta vez con pendiente a favor", ha informado.

Sin embargo, hay varias zonas calientes, fundamentalmente en la zona de San Ciprián y también la zona de los cañones del Tera, de Ribadelago y del Cárdena.

Menos medios aéreos

Además, a primera hora los medios aéreos han tenido dificultades por el humo acumulado. Un factor que se suma al obligado descanso de pilotos y aeronaves. "Los medios aéreos tienen que descansar cada dos horas, cada tres horas, en función de la tipología de cada medio. Tienen que descansar entre 40 minutos y una hora por normativa aeronáutica. Y, lógicamente, no todos los medios están trabajando de manera simultánea porque vamos solapándolos en función de las necesidades en cada sector y para cubrir esos descansos que obligatoriamente tienen que ir haciendo", explica Moreno.

Por todo ello, la extinción del incendio de Porto aún queda lejos. "Nos quedan muchas horas por delante para empezar a hablar de estabilizar un incendio con muchísimo perímetro". Además, en este incendio, "una vez que hipotéticamente se dé por controlado en uno o dos o tres días", después tendrán "prácticamente semanas" hasta que se pueda dar por extinguido por los problemas de las turberas, en palabras de Moreno, puesto que su extinción conlleva "muchísimos, muchísimos, muchísimos días".

No obstante, en la tarde de este jueves, si el incendio evoluciona de forma favorable, se valorará la vuelta a casa de los vecinos evacuados de algunas localidades.

Pendientes del cielo

Además, las previsiones meteorológicas apuntan a un cambio de tiempo desde el fin de semana con la probabilidad de lluvia. Aunque, como apuntan desde el operativo, el pronóstico con antelación de varios días "no es del todo fiable".

