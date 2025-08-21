UPA Zamora organiza una reunión informativa para los ganaderos afectados por los incendios de Sanabria

La reunión será el día 26 de agosto en el salón de actos de la localidad de Porto a las 9:30 horas con el fin de proporcionar información sobre los pasos a seguir tras el incendio y explicar las líneas de ayudas que se van planteando desde las administraciones.

Los incendios en la comarca han arrasado miles de hectáreas provocando importantes daños en la cabaña ganadera y ante esta situación UPA ZAMORA seguirá realizando las gestiones oportunas para que los ganaderos reciban de forma urgente alimento para su ganado y servicios veterinarios en la zona y exige a las administraciones rapidez y coherencia en las ayudas.

Esta situación debe servir para poner el foco una vez más en las "políticas ambientales existentes, a todas luces ineficaces y pone de manifiesto que no es posible seguir con este rumbo y por tanto se debe de revisar la Ley de Montes de forma urgente contando para ello con los ganaderos y agricultores que son quienes conocen y cuidan el territorio".