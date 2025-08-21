Un poemario bilingüe tiende un puente cultural entre Aliste y Tras os Montes

Figueruela de Abajo, localidad perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, allá a la vera de la Sierra de la Culebra y del Parque Natural de “Montesinho”, acogió la presentación oficial del libro de poemas bilingüe “Desnudos en la morena”, una obra literaria de la que es autora la alistana Esther Ferreira Leonís, una voz poética de Aliste, en un acto literario que fue un auténtico reencuentro “con lo que somos, con nuestra tierra y con nuestras raíces”. Un nuevo poemario que es un abrazo a Aliste.

La “Casa de Benjamín” de Figueruela de Abajo se llenó de paisanos, vecinos, amigos y allegados, muy pendiente y atentos a las palabras de las tres mujeres protagonistas, que llevan a Aliste por bandera, lo que delata la importancia de la obra para la comunidad local y su valor como vehículo de la identidad cultural alistana.

Es Ferreira Leonís una poeta zamorana, como delata su primer apellido originario de tierras alistanas, cuya obra se caracteriza por un profundo arraigo a las tierras de Aliste, a su cultura, a sus costumbres y a sus tradiciones. Su poesía, dicen quienes la conocen y los entendidos en la materia, “es un reflejo de su amor por la región y a través de sus versos da la voz a los sentimientos y paisajes y vivencias de tu tierra natal a la que siempre lleva en la memoria y en el corazón”.

Esther Ferreira firma ejemplares de su libro tras la presentación celebrada en Figueruela de Abajo. / Ch. S.

La profesora Dolores Fidalgo Estévez, otra hija de Figueruela de Abajo, fue la encargada de presentar la obra de su paisana con la pasión de quien conoce y entiende que la cultura es parte de nuestra tierra alistana. Dolores, que además trabaja para que el legado de nuestras mujeres no se pierda en los libros, “nos hizo ver como la poesía de Esther Ferreira Leonís es un espejo de nuestra vida, de nuestras costumbres y de nuestra gente”. "Desnudos en la morera" ha sido editado por la asociación cultural zamorana “Sabaria” como un nuevo puente cultural entre españoles y portugueses.

Esther Ferreira Leonís tomó la palabra para ir desgranando ante sus paisanos alistanos el alma de su nuevo poemario, que pretende ser “un homenaje a nuestra comarca alistana, a nuestras gentes y a nuestras raíces”, pero con un mensaje profundo, ya que también es "un reclamo de unión entre ambos lados de La Raya de España y Portugal, porque en el fondo somos los mismos”.

En esa unión se funden las palabras para visibilizar el olvido de aquellas tierras alistanas. Se trata de una obra que explora la esencia de Aliste desde lo más profundo de un ser, un trabajo nacido de su conexión inquebrantable con el lugar que la vio nacer, Figueruela de Abajo. Pues según confesó, si bien es de origen salmantino, con veinte años viviendo en Zamora, se considera una zamorana más, un detalle que los asistentes recibieron con un emotivo aplauso.

Vecinos de la localidad siguen con atención la presentación del poemario. / Ch. S.

De la traducción se ha encargado Concha López Jambrina lográndose de esta manera que “Desnudo en la morena” llegue también como “Nus na moreira” a los vecinos portugueses. En este punto, hay que recordar que el término de Figueruela de Abajo raya con Tras os Montes en Portugal, país del que los separan las aguas internacionales del río Manzanas.

López Jambrina nos recuerda que “esa Raya que nos separa no es una barrera, sino un lugar de encuentro. Ella ha sido puente para que nuestros hermanos de Tras os Montes puedan leer y sentir la poesía de Esther Ferreira Leonís en su propia lengua portuguesa, reforzando ese lazo que compartimos desde siempre.

Para los asistentes a la presentación del libro “el acto fue un recordatorio de que en nuestra comarca alistana hay mucho talento y mucha historia que contar. Viendo a estas tres mujeres, Esther, Concha y Dolores, que con su trabajo nos hacen sentir orgullosos, nos reafirma en la idea de que la cultura y la tradición son los cimientos más sólidos para el futuro de Aliste. Nos fuimos a casa con el corazón más lleno, con un poco más de Aliste en el alma y con la certeza de que, mientras tengamos a personas como ellas, nuestra esencia nunca se perderá”.

La obra de Esther Ferreira Leonís se encuentra fuertemente ligada a la cultura, la religiosidad popular y las tradiciones de sus Zamora natal, con una especial atención a la Semana Santa y a las cofradías. A través de sus trabajos contribuye a la preservación y conocimiento del patrimonio cultural zamorano. Nació en Salamanca, pero lleva más de veinte años viviendo en Zamora.

Además de “Desnudos en la morena” Esther Ferreira Leonís ha publicado numerosas obras, principalmente en el ámbito de la poesía y el ensayo, entre las que destacan “Dejará morir a los caballos”, “La Espera”, “Te lo escribo a la cara”, “Sin devoción no hay mañana", o parafraseando a Ricardo Flecha”, “Los símbolos que nos recatan” y “La luz de la humillad”.

