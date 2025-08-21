Parte médico de los heridos por quemaduras en incendios de Zamora y León

UGT lamenta el fracaso del sistema contra incendios de Castilla y León

Tomás Peréz, secretario general de Servicios Públicos de Castilla y León, reclama un sistema contra incendios “público, con gente formada, con una categoría reconocida y en continua formación”.

Tomás Pérez insistió en que la Junta de Castilla y León “tiene que asumir el mando de una manera integral y no dejar las cosas como si fuera un reino de taifas”.

Por su parte, la secretaria de los sectores Local y Autonómico de UGT Servicios Públicos Federal, reflexionó: “Cuando no se invierte en prevención ni en contratación, acabas disfrazándote de bombero, como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez”.

Además, han insistido en que “no se están respetando las jornadas de trabajo, con jornadas de hasta más de 20 horas. Los avituallamientos de comida y agua, tarde y mal. Tenemos conocimiento de casos de compañeros deshidratados y con calambres”.

En este sentido, han denunciado que "no puede salir un bombero con llagas en los pies porque las botas no son adecuadas".