Parte médico de los heridos por quemaduras en incendios de Zamora y León

Tres personas siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico

Ambulancia durante el incendio en Abejera.

Ambulancia durante el incendio en Abejera. / Eriz Fraile

A. A.

Preocupación por la situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León. Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, la mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada continúa ingresada en planta y el varón de 80 años permanece grave pero con buena evolución.

Detalle de los heridos en el HURH

SCQ es superficie cuerpo quemada:

- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.

- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.

- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.

- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.

- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Estable. En planta.

Noticias relacionadas y más

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents