Parte médico de los heridos por quemaduras en incendios de Zamora y León
Tres personas siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico
A. A.
Preocupación por la situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León. Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, la mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada continúa ingresada en planta y el varón de 80 años permanece grave pero con buena evolución.
Detalle de los heridos en el HURH
SCQ es superficie cuerpo quemada:
- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.
- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.
- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.
- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Estable. En planta.
Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios.
UGT lamenta el fracaso del sistema contra incendios de Castilla y León
Tomás Peréz, secretario general de Servicios Públicos de Castilla y León, reclama un sistema contra incendios “público, con gente formada, con una categoría reconocida y en continua formación”.
Tomás Pérez insistió en que la Junta de Castilla y León “tiene que asumir el mando de una manera integral y no dejar las cosas como si fuera un reino de taifas”.
Por su parte, la secretaria de los sectores Local y Autonómico de UGT Servicios Públicos Federal, reflexionó: “Cuando no se invierte en prevención ni en contratación, acabas disfrazándote de bombero, como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez”.
Además, han insistido en que “no se están respetando las jornadas de trabajo, con jornadas de hasta más de 20 horas. Los avituallamientos de comida y agua, tarde y mal. Tenemos conocimiento de casos de compañeros deshidratados y con calambres”.
En este sentido, han denunciado que "no puede salir un bombero con llagas en los pies porque las botas no son adecuadas".
Calma en el PMA
Relativa tranquilidad en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Porto.
Trabajos de remate
Los efectivos del operativo realizan trabajos de remate con herramienta manual en el borde quemado de uno de los frentes del incendio de Porto.
CALIDAD DEL AIRE
El cielo de la provincia no está aún limpio y es visible ese halo calimoso que deja el humo de los incendios en el horizonte. Sin embargo, los niveles de contaminación provocados fundamentalmente por la alta concentración de partículas han mejorado sustancialmente.
Parte de los heridos
La situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León es la siguiente. Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, la mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada continúa ingresada en planta y el varón de 80 años permanece grave pero con buena evolución.
Detalle de los heridos en el HURH
SCQ es superficie cuerpo quemada:
- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.
- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.
- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.
- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Estable. En planta.
Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios.
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
- Un detenido como presunto autor del grave incendio de Puercas en Zamora
- Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación
- El incendio de Puercas, provocado por el efecto lupa en un depósito irregular de residuos