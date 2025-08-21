Las orquestas Malasia y Nebraska, estrellas en las verbenas de Riofrío

Riofrío de Aliste se meterá hoy a corazón abierto en la celebración de sus afamadas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen cuyos días grandes coincidirán, manteniendo la tradición, con el cuarto fin de semana de agosto. Amplio y variado programa de actos que a buen seguro van a conseguir la atención y la participación no sólo de los vecinos y emigrantes sino también de los adolescentes y jóvenes foráneos en las verbenas nocturnas.

Como prólogo festivo en la tarde del martes tenía lugar la pool party para todas las edades en la piscina natural de "Las Fuentes" en el río Frío, refrescante diversión en unos tiempos de olas de calor e insoportables temperaturas diurnas. Ayer hubo por las calles del pueblo lasser combat por la tarde y la tradicional fiesta del cubata por la noche para ir calentando motores que por delante quedan aún cuatro jornadas con el jolgorio como principal protagonista.

Hoy jueves, a las 17.30 horas, llegarán los juegos tradicionales para los más pequeños y también para los mayores con la colaboración del coto de caza "La Urrieta". A la 21.30 horas turno para la tradicional cena de la juventud con inscripción previa en el Bar Juan. Pasada la media noche traca inicio de las fiestas y velada nocturna con la música de la disco móvil "Kilómetro Cero" con bingo.

Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes. / CH. S.

Llegados al viernes la Ruta Literaria de la "Buena Jera" dará comienzo a las 15.30 horas con salida desde las escuelas; una innovadora actividad que cumple ya siete años alternado la música de las gaitas y tamboriles con la lectura de pasajes del libro alistano "Crónicas del poniente castellano". Simultáneamente comenzarán los juegos infantiles en la era con camas elásticas e hinchables.

A las 20 horas bingo popular en la era, mismo lugar donde a las 20.30 horas actuará la charanga "Los Chirlos" de Domez de Alba al son de las dulzainas y redoblantes, que continuará su actuación a las 23 horas en la Plaza de los Carochos con la colaboración del coto de caza La Urrieta. A la una de la madrugada verbena popular amenizada por la afamada orquesta Malasia, de Cantabria. Habrá bingo en el descanso con grandes premios.

Día grande el sábado 23 de agosto: a las 13 horas la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol acogerá la misa solemne y la procesión en honor a la patrona la Virgen del Carmen. Culminados los actos religiosos la charanga Manaíta será la encargada de amenizar el pasacalles para ir a tomar el vermut en el bar Juan. Para las 14.30 horas está programada la paellada popular en la era. Tardeo de juegos infantiles y animación en la barra con la charanga "Mala vida".

Orquesta Malasia, que actuará mañana, viernes, en Riofrío. / CEDIDA

Cita a las 20 horas con el ancestral folclore popular rayano a cargo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes en la Plaza los Carochos. Si te gustan los pasodobles, las rancheras y las rumbas tienes una cita obligada a las 23.30 horas con el cantante Alberto Martín por cortesía del coto de caza "La Urrieta". La tercera y última verbena popular llegará a la una de la madrugada con la actuación del grupo Nebraska. Habrá bingo en el descanso y el DJ alistano Marc continuará poniendo la marcha hasta altas horas de la madrugada.

La jornada fin de de fiestas contará con misa dominical por la mañana y juegos infantiles por la tarde. Para las 19 horas está convocada una concentración de trajes regionales en la Plaza de los Carochos. Media hora después pasacalles con el nuevo grupo de gaitas de Aulas de Música que dirige el folclorista de Riofrío José Juan Mezquita González. Para poner el broche de oro a las fiestas habrá una merienda popular para todo el pueblo y baile con DJ Marc. n