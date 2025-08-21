Modesto Domínguez Leal, el ilustre maestro alistano

La "Casa del Pueblo" de Mahíde acogía ayer la presentación del libro "Crónicas de una aldea campesina" (por la España Vaciada que agoniza en silencio) cuyo autor es Modesto Domínguez Leal, un alistano de pura sangre al que la vida le llevó a emigrar con solo once años de edad pero él, siempre fiel a sus orígenes, nunca olvidó la tierra que le vio nacer.

Modesto Domínguez Leal nació el día 24 de febrero de 1950 en Mahíde, "tierra de tradición ganadera, fuerte identidad cultural y lengua propia", sentencia. Desde muy joven su vida estuvo marcada por el contraste entre el mundo rural que le vio nacer y el medio urbano en el que forjó su formación y su trayectoria profesional como maestro.

Con solo once años dejaba su aldea natal a la vera del río Aliste y la Sierra de la Culebra para ingresar como alumno interno en prestigiosos centros educativos, primero en Astorga (León) y posteriormente en El Escorial (Madrid) lo cual marcaría el inicio de una vida dedicada al conocimiento, la educación y, sobre todo, al compromiso con su raíces; valores que han convertido a Modesto Domínguez Leal en un "alistano ilustre" del que se sienten orgullosos cada uno de sus paisanos.

Estudió Magisterio en Zamora y ejerció como maestro durante décadas en diferentes localidades de Barcelona y Madrid, pero a pesar de la distancia nunca se alejó emocional ni culturalmente de su tierra. Su vocación docente fue siempre paralela a su vocación cultural: "dar voz a los silenciados, recuperar lo que les desvanece y enseñar el valor de la identidad rural a través de la palabra".

Fiel a sus orígenes alistanos, Modesto Domínguez Leal ha dedicado buena parte de su vida a la escritura y a la dinamización cultural de los pueblos de la comarca alistana. De hecho ha escrito y dirigido varias obras de teatro popular y pregones festivos representados en plazas y calles de Aliste por grupos de actores aficionados, entre ellos niños, mayores y personas ancianas del entorno. En estos textos reivindican no solo las tradiciones y los valores del mundo campesino, sino también el habla dialectal alistana, una joya lingüística en peligro de extinción, a la que él ha sabido dar un lugar digno y respetado en cada una de sus obras.

Modesto Domínguez Leal. / Ch. S.

Su labor ha trascendido la simple creación artística para convertirse en un trabajo de recuperación, conservación y difusión cultural. Gracias a sus iniciativas muchos pueblos han vuelto a escuchar en sus plazas palabras que llevaban generaciones en silencio y los más jóvenes han descubierto que sus abuelos hablaban una lengua rica y propia cargada de historia y sentido.

Con "Crónicas de una aldea campesina" su autor, Modesto Domínguez, ha dado un paso más en ese camino de compromisos: "un homenaje literario y emocional a la vida en los pueblos, a los hombres y mujeres del campo y a una forma de ser que, aunque parezca amenazada por el olvido, sigue viva en la memoria, en la lengua y en el corazón de quienes no renuncian a sus raíces".

La obra es un canto profundo a la memoria rural de Aliste: "en un momento crítico para la supervivencia del medio rural llega como un testimonio literario cargado de emoción y verdad. Esta obra, escrita desde el corazón de Aliste, ofrece una mirada íntima y honesta a la vida de nuestros pueblos, convirtiéndose en un homenaje sentido a las gentes de la Zamora vaciada".

La obra, publicada por la editorial "Círculo Rojo", se trata de un libro que da voz a los pastores, labaradores y emigrantes de tres generaciones, -abuelos , padres y nietos-, que han vivido el paso del tiempo con dignidad, sacrificio y silencio. A través de sus relatos, sus poemas, cartas y reflexiones el autor construye un relato colectivo del alma campesina alistana, reivindicando una forma de vida que se desvanece entre la indiferencia de un mundo que gira cada vez más lejos del campo.

Cada página es una pieza de memoria que recoge las luchas contra la pobreza, la emigración forzosa, la nostalgia y la angustia de un mundo rural que agoniza. Pero también está presente la belleza: la del habla sencilla, la paz del rebaño al amanecer, el humo del brezo en los inviernos largos y el frescor de las riberas del río Aliste.

Estamos ante un autor alistano que no solo escribe, sino que rescata valores esenciales: el esfuerzo, la honradez, el respeto por la tierra y la vida en comunidad, con sensibilidad y profundidad emocional trasladan un mensaje didáctico para las nuevas generaciones, en un momento en que recuperar nuestras raíces ya no es una opción romántica, sino una necesidad urgente.

"Crónicas de una aldea campesina" es más que literatura: "es una declaración de amor a la Zamora rural, una voz que se niega a desaparecer y que exige ser escuchada. Porque mientras existan libros como este, los pueblos no habrán dicho su última palabra". El libro puede adquirirse on line en Amazon y en la librería de Círculo Rojo, o en Mahíde ya sea en la casa del propio autor o en el Bar Cisa de Mahíde.

Fiestas patronales

Mahíde continuará hoy sus afamadas fiestas con un reconocimiento fotográfico en "Las Eras". El viernes a las 9 horas II Marcha Solidaria entre Figueruela de Arriba y Mahíde con almuerzo. Sobremesa de tute y tardeo con el lanzamiento de zadón y cuentos de lana y lobas con Esmeralda Folgado. Continúa la fiesta el sábado en el Bar Cisa con la pulpería Kiko y bailes regionales con "Aires de Aliste" a las 14 horas donde continuará la marcha con los DJ Sunny y Sanlo a las 19 horas, el grupo Skaño a las 20 horas y Mafia Canala alas 23.30 horas con Diego Duende.

El domingo a las 13.30 horas misa en honor a San Bartolo y por la tarde bailes con "Manteos y Monteras", charanaga "Mala Vida" y verbena con el grupo Lasser. Se cerrarán los festejos el lunes con la misa a San Bartolico, campeonato de tajuela, festival de tortillas con la actuación Adrián Lorenzo y Eva Arez, para finalizar con "LaLaLa Band". n