Los medios del incendio de Porto afrontan con “optimismo” una nueva jornada de trabajo

Con cierto optimismo los medios de extinción desplegados en el incendio declarado en Porto y que se ha expandido al Parque Natural del Lago de Sanabria encaran una nueva jornada de intenso trabajo, en la esperan contar con el apoyo de medios aéreos para intentar contener el avance de las llamas y asegurar el perímetro.

Miguel García, técnico del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Porto ha confirmado que durante la noche los trabajos con maquinaria y manuales “han sido muy efectivos”, aunque en “tres zonas activas” no se ha podido emplear “fuego técnico” por las condiciones meteorológicas, técnica que consiste en quemar deliberadamente y de forma controlada una franja de vegetación para crear una línea de defensa contra un fuego forestal en propagación.

Por otra parte, García remarcó que “bastantes zonas” del perímetro del incendio están “muy bien aseguradas”, por lo que para la jornada de este jueves los medios que trabajan en la zona son “optimistas”, siempre y cuando las previsiones meteorológicas se cumplan.

En este punto, García recalcó la importancia de que los medios aéreos puedan apoyar la labor que están realizando los terrestres. En estos momentos, según la información oficial facilitada por la Junta, un total de 58 medios trabajan en la extinción del incendio de Porto, de los que uno es aéreo.

No obstante, se espera que a lo largo del día se puedan incorporar más helicópteros e hidroaviones para poder actuar sobre los diferentes flancos del incendio, aunque el que más preocupa es que el avanza hacia la provincia de León y que, en principio, se aproxima a la localidad de La Baña.

