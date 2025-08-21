Un joven, herido en un ojo tras un accidente en Fonfría
Dos coches han sufrido una colisión por alcance
A. A.
Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en Fonfría antes de medianoche. En torno a las 23.18 horas del miércoles, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada de alerta informando de una colisión por alcance de dos coches y una salida de vía a la altura del kilómetro 506 de la N-122.
El hombre, un joven de unos treinta años, sangraba por un ojo, según fuentes del 1-1-2.
