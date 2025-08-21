Un joven, herido en un ojo tras un accidente en Fonfría

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en Fonfría antes de medianoche. En torno a las 23.18 horas del miércoles, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada de alerta informando de una colisión por alcance de dos coches y una salida de vía a la altura del kilómetro 506 de la N-122.

El hombre, un joven de unos treinta años, sangraba por un ojo, según fuentes del 1-1-2.