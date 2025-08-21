El incendio de Porto da una tregua: 142 vecinos vuelven a sus hogares

Buenas noticias para los habitantes de algunos de los pueblos desalojados a causa del incendio forestal de Porto de Sanabria. Esta tarde, el CECOPI de Zamora acaba de dar la instrucción para el realojo de los vecinos de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso. En total, 142 personas, de las cuales 16 permanecían en el albergue provisional del Centro de Transportes de Benavente.

GALERÍA | Doney recupera la normalidad tras el realojo / Araceli Saavedra

Sin embargo, todavía hay varios pueblos que permanecen evacuados debido al humo y la cercanía de las llamas. Se trata de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Murias, Cerdillo, Ribadelago Nuevo y Ribadelajo Viejo, cuyos habitantes permanecen a la espera de volver a sus casas.

La previsión del incendio declarado en Porto es optimista. Durante la pasada nmoche, los trabajos con maquinaria y manuales fueron "muy efectivos", y ya durante el día varios hidroaviones y helicópteros han sobrevolado constantemente la zona para descargar miles y miles de litros de agua.

En estos momentos son 56 los medios asignados al incendio de Porto. A los 9 hidroaviones/helicópteros hay que sumarle 10 trabajadores de campo, 33 medios terrestres 4 de de otra tipología. Un despliegue amplio para actuar sobre los diferentes flancos del incendio, aunque en estos momentos la zona que más preocupa es la que avanza hacia La Baña, en León.

F. E.

La bajada de las temperaturas, sobre todo durante la noche, está dando cierta tregua a los operativos de extinción. En la comarca de Sanabria, las noches están siendo frescas, con termómetros que marcan entre los 5 y 8 grados, lejos ya de las cifras cuando la ola de calor, que favorecían la propagación del fuego. Tampoco son muy elevadas las temperaturas máximas durante el día: entre los 25 y 28 grados para los próximos días, cuando se espera extinguir el incendio por completo.