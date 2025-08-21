El grupo de teatro “La Chimenea” de Arcenillas, a escena en su X aniversario

El grupo de teatro "La Chimenea" conmemora este jueves su décimo aniversario con una representación en la Plaza Mayor de Arcenillas. Actores y actrices del pueblo de diferentes edades, desde niños, jóvenes y adultos, forman parte del grupo de teatro local que, todos los años ofrece una representación en las fiestas del pueblo, conocidas como "La Tinaja", y con el apoyo del Ayuntamiento de Arcenillas y la Asociación Cultural Arcinielas.

Las representaciones teatrales acumulan una larga tradición en Arcenillas, aunque se abandonaron durante algunos años. En 2015, el profesor del pueblo, Guillermo Rosón, impulsó la recuperación de los montajes y, desde entonces, el grupo ha ido dando pasos para mejorar y preparar nuevos espectáculos.

Así, el grupo adoptó una denominación propia, que alude a la chimenea que existe en la entrada del pueblo que formó parte de un edificio desaparecido dedicado a la fabricación de materiales de construcción.

"La Chimenea" prepara sus actuaciones durante el verano y cuenta con varias secciones que agrupan a los actores y actrices en función de su edad. Los ensayos representan un entretenimiento para los participantes y una bonita manera de compartir vivencias en torno al teatro.

De hecho, las representaciones que prepara el grupo se han consolidado como una referencia cultural en el pueblo y el acto central de las fiestas. Por este motivo se celebran al aire libre, en la Plaza Mayor del pueblo, al quedarse pequeño el salón de usos múltiples municipal para acoger al público que quiere seguir de cerca el espectáculo.

Guillermo Rosón no solo se encarga de la dirección del grupo, ya que también elabora los guiones. Para las fiestas de este año, el grupo ha preparado diversos números. El primero es "El amor", que gira en torno a la misma canción de Rigoberta Bandini incluyendo número de baile.

El espectáculo prosigue con “Matizando sobre el amor”, después el dueto “Papageno y Papagena”, para dar paso a “Rebelión en Disney”. El grupo también ha preparado para su nueva cita con el público "¿Dónde vas, Adelaida?" y cerrará el espectáculo “Make Arcenillas Great Again” (“Hacer Arcenillas grande de nuevo”), que gira en torno a la figura del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, aunque adaptado al plano local, mostrando a un presidente de Arcenillas con un aire de grandeza y ansias de conquista de los pueblos vecinos como Moraleja y Pontejos.

Suscríbete para seguir leyendo