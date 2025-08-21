Francia refuerza el operativo en Porto con 8 militares de Seguridad Civil

El Gobierno de Francia ha enviado 8 militares de Seguridad Civil, similar a la UME, a la comarca de Sanabria equipados con una autobomba y dos vehículos. Este refuerzo militar ya está en la comarca y previsiblemente comenzará a actuar este mismo jueves.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, añadía además el despliegue en estos días de 121 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 53 vehículos, 12 militares del Ejército del Aire de la Virgen del Camino en León con 3 vehículos.

En cuanto a los medios emplazados en la base de Rosinos de la Requejada han operado 3 aviones Alfa, 3 aviones Tango, 1 Foca, 1 BRIFF y equipos de Reus, Rioja, Baleares, Cuenca y Requena. A este despliegue Blanco sumó "las patrullas de la Guardia Civil desplegada" en todos los pueblos y zonas afectadas.

El delegado subrayó "un apoyo importante" en medios gubernamentales en la extinción, sumado "a la coordinación" con la Junta. Trasladaba su preocupación con las personas que no han querido evacuar los pueblos.