El espíritu taurino y popular marca las fiestas de Fermoselle

Fermoselle late estos días con la intensidad de sus fiestas patronales en honor a San Agustín, una cita marcada en rojo en el calendario de todos los fermosellanos. Sus fiestas en honor a San Agustín, con siglos de historia a sus espaldas, tienen un protagonista indiscutible: el toro. Los encierros a caballo, las sueltas de vaquillas, las novilladas y los concursos de recortadores convierten a la villa del vino en el epicentro de la tradición taurina en la provincia.

Encierro urbano en Fermoselle, en una edición pasada. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Estas fiestas son, además, jornadas para reencontrarse con quienes vuelven cada agosto y rendir homenaje a unas tradiciones que superan los cinco siglos de historia. "Nuestras fiestas patronales son un momento clave para celebrar nuestra identidad y nuestras raíces. Dentro de estas celebraciones, quiero destacar especialmente nuestras tradiciones taurinas que, con más de 500 años de historia, son un tesoro cultural que nos llena de orgullo", explica su alcalde, José Manuel Pilo.

El programa de este año confirma la esencia de Fermoselle: variedad, participación y, sobre todo, la pasión taurina que convierte a estas fiestas en un referente en la provincia. A la cita no faltan las charangas que despiertan al pueblo cada mañana, las verbenas multitudinarias en la Plaza Mayor ni la complicidad de las peñas, auténtico motor de la diversión y que son el alma y la esencia de estas fiestas. "Por su dedicación y entusiasmo hacen que verdaderamente las celebraciones festivas brillen con todo su esplendor", señala el primer edil.

Encierro a caballo en Fermoselle. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Preparados ya para celebrar su sábado, domingo y lunes de toros, Fermoselle respira su tradición y atrae cada año a cientos de visitantes. Son numerosas las citas taurinas. El sábado con encierro mixto y suelta de vaquillas, novillada sin picadores, con reses de la ganadería Ruiz Meléndez y la participación de los novilleros Antonio Santana y Esteban José Molina Morales. Los más pequeños podrán participar en el encierro infantil; el domingo, el tradicional encierro desde los corrales de San Albín hasta la plaza mayor y concurso de recortadores; y el lunes habrá encierro mixto a caballo desde el Prao del Valle Las Huertas , suelta de vaquillas y festival taurino para los matadores Damián Castaño y Manuel Diosleguarde.

Pero las fiestas no se entienden sin la parte cultural y popular. La poesía tiene su espacio en la Casa del Parque, las peñas organizan concursos de paellas, meriendas y hasta fiestas de disfraces, y la música se reparte entre los sonidos tradicionales, los conciertos en directo y las sesiones de discomóviles que alargan las noches hasta el amanecer. Tampoco falta la misa solemne en honor a San Agustín, cita imprescindible para mantener el pulso religioso de estas celebraciones.

Es un programa para todos, con "jornadas para sumergirse en el ambiente festivo, disfrutar de cada momento y llevarse un trozo de Fermoselle en el corazón", según indica su alcalde.