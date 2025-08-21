Una empresa gestionará las residencias de Fermoselle tras la renuncia de Cáritas

La asociación titular de los inmuebles de las dos residencias de Fermoselle, Cáritas Diocesana y el grupo empresarial Niño Jesús han suscrito este jueves un acuerdo para la subrogación de los servicios que se prestan en ambos centros geriátricos.

La decisión de Cáritas de renunciar a partir del 1 de septiembre a la gestión de los dos centros geriátricos obligó a buscar una alternativa. Tras semanas de reuniones y negociaciones, finamente ha sido posible cerrar un acuerdo que, por encima de otras cuestiones, ha conferido prioridad al bienestar de los residentes, sus familias y los trabajadores.

Así, a partir del 1 de septiembre el grupo empresarial Niño Jesús se hará cargo de la gestión de las dos residencias. El objetivo del acuerdo suscrito este jueves es asegurar la viabilidad económica de los centros geriátricos y garantizar que cada usuario siga siendo el centro de la acción asistencial.

El grupo empresarial asume la gestión con el compromiso de mantener las condiciones laborales de la plantilla y de asegurar la calidad de los servicios prestados, dando continuidad a la atención que venían recibiendo los residentes.

Por su parte, Cáritas no se desvinculará totalmente de los centros, ya que seguirá implicada a través de una comisión de seguimiento que se encargará de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo. De esta comisión también formarán parte representantes de la Asociación de la Residencia Conchita Regojo y del grupo empresarial Niño Jesús.

Con este paso, las entidades implicadas reafirman su voluntad de colaboración y su compromiso con la atención digna y de calidad a las personas mayores de Fermoselle.

