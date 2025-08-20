Los vecinos de Doney vuelven a sus casas tras una noche de contención del fuego

Tras un complejo final de jornada por el viento, el incendio de Porto vuelve a evolucionar de forma favorable y está "contenido" a la espera de que el viento no vuelva a alterar su comportamiento. Durante la noche, el operativo de extinción ha trabajado bien en distintos puntos como el cañón del Tera, Forcadura y la sierra de San Justo con la ayuda de las condiciones meteorológicas: bajada de temperaturas y aumento de la humedad.

Las labores se han centrado en controlar las líneas de fuego con maquinaria pesada y se han realizado nuevos cortafuegos para que no alcanzase Vigo de Sanabria. Hasta el momento, el incendio de Porto no ha entrado en ningún pueblo y los vecinos evacuados de la localidad de Doney de la Requejada han podido regresar a sus casas.

Los trabajos de extinción en el incendio, de nivel 2, se han retomado con los medios terrestres y de forma progresiva también con los medios aéreos.

En este punto, cabe señalar que en la comarca de Alta Sanabria también se han registrado reproducciones del incendio de Pías, que pueden requerir medios del incendio de Porto.

Parte de heridos

Respecto al parte de los cinco heridos en los incendios de Zamora, todo sigue igual. La mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada sigue ingresada en planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.

Otros tres heridos siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, estables, y el quinto sigue grave, pero con buena evolución.

Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable

Varón 36 años. SCQ 50 %. Crítico estable

Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable

Varón 80 años. SCQ 15 %. Grave con evolución favorable

Mujer 77 años. SCQ 10 %. Grave. Estable. En planta

Los veterinarios apuestan por la ganadería extensiva Veterinarios defienden que la ganadería extensiva debe ser un elemento básico en prevención de incendios. El colectivo apuesta por “facilitar” que las tres grandes especies de rumiantes domésticos, vacuno, ovino y caprino, junto a équidos, aprovechen la vegetación como alimento.

Incendio en Porto de Sanabria / A. Saavedra Piden una "gestión activa" del territorio Expertos alertan que “sin una gestión activa” del territorio más incendios forestales “serán incontrolables”. “Cuando un fuego alcanza una zona previamente gestionada con quema prescrita, su intensidad se reduce y aumenta la capacidad de los equipos de extinción para controlarlo”, advierten.

Mejora la calidad del aire de Benavente La estación meteorológica del Colegio Virgen de la Vega informa que, tras varios días con niveles muy elevados de contaminación por humo de incendios, la jornada de hoy amanece más despejada y con una mejora relativa de la calidad del aire en Benavente. Eso sí, se espera un empeoramiento progresivo durante la jornada, llegando a la categoría "insalubre" para grupos sensibles.

Refuerzo de medios aéreos Sanabria recibe artillería aérea de agua para combatir el fuego desde el cielo. Esta es la actividad que presenta la base de Rosinos de la Requejada. Araceli Saavedra