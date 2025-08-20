Los vecinos de Doney vuelven a sus casas tras una noche de contención del fuego

El tiempo y la maquinaria pesada, grandes aliados contra el fuego

El ganado, entre el humo y las cenizas por el incendio en Porto

El ganado, entre el humo y las cenizas por el incendio en Porto / P. Alonso

A. A.

Tras un complejo final de jornada por el viento, el incendio de Porto vuelve a evolucionar de forma favorable y está "contenido" a la espera de que el viento no vuelva a alterar su comportamiento. Durante la noche, el operativo de extinción ha trabajado bien en distintos puntos como el cañón del Tera, Forcadura y la sierra de San Justo con la ayuda de las condiciones meteorológicas: bajada de temperaturas y aumento de la humedad.

Las labores se han centrado en controlar las líneas de fuego con maquinaria pesada y se han realizado nuevos cortafuegos para que no alcanzase Vigo de Sanabria. Hasta el momento, el incendio de Porto no ha entrado en ningún pueblo y los vecinos evacuados de la localidad de Doney de la Requejada han podido regresar a sus casas.

Los trabajos de extinción en el incendio, de nivel 2, se han retomado con los medios terrestres y de forma progresiva también con los medios aéreos.

En este punto, cabe señalar que en la comarca de Alta Sanabria también se han registrado reproducciones del incendio de Pías, que pueden requerir medios del incendio de Porto.

Parte de heridos

Respecto al parte de los cinco heridos en los incendios de Zamora, todo sigue igual. La mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada sigue ingresada en planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.

Otros tres heridos siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, estables, y el quinto sigue grave, pero con buena evolución.

  • Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable
  • Varón 36 años. SCQ 50 %. Crítico estable
  • Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable
  • Varón 80 años. SCQ 15 %. Grave con evolución favorable
  • Mujer 77 años. SCQ 10 %. Grave. Estable. En planta

