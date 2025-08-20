Sayago celebrará el Día de la Comarca con degustaciones, magia y premios

La comarca de Sayago celebrará el Día de la Comarca 2025 el sábado 30 de agosto. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, ha detallado el programa de este año en rueda de prensa. La cita dará comienzo con la recepción de las autoridades en la Ermita de Gracia a las 11.15 horas, seguida de una misa, un reconocimiento al vigesimoquinto aniversario de la creación de la Asociación de Empresarios , una entrega de premios, un pregón, un baile-vermut, una comida con arroz a la zamorana, un espectáculo de magia, bailes regionales, una exhibición de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias, pendiente de confirmación por el papel de los dos cuerpos de seguridad del estado en los incendios, un sorteo de productos artesanos y una degustación de productos de la comarca, protagonizada por el hornazo sayagués y quesos de la zona .

Los galardonados en la entrega de premios de esta edición incluyen: al "cirujano de prestigio" Manuel Sánchez Chapado en la categoría de sayagués ilustre, a Jaime Fontanillo en la de empresa del año , con su "mérito extraordinario" a salvar a una empresa "en quiebra total", y a los coros de la comarca de Bermillo en la de colaboración.

Con "el alma encogida" por los incendios

"Todos tenemos el alma encogida porque sentimos que la historia se repite", ha declarado sobre los incendios durante la rueda de prensa Narciso Prieto, Director de Comunicación de Caja Rural. Ha querido dar el "máximo ánimo en nombre de la entidad y, al ser preguntado por las ayudas o créditos que el banco pudiera ofrecer a las zonas afectadas del fuego de Sanabria, ha respondido que "Caja Rural siempre va a estar abierta a ayudar, siempre lo hemos hecho como cuando ardió la Culebra". Sin embargo, ha puntualizado que están a la "retaguardia", esperarán a ver las valoraciones que haga el Estado de los daños y cómo estás condicionarán las ayudas públicas.

Josune Moneo, secretaría de la Asociación de Empresarios de Sayago también ha acudido a la presentación.