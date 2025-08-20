Ribadelago sufre bajo el Fraile: así vivieron los vecinos la amenaza del fuego

Los vecinos de Ribadelago Nuevo y Viejo vivieron con mucha preocupación y tensión la tarde noche del martes cuando las llamas amenazaban descender por Pico del Fraile hacia Cárdena, unido al miedo de que el fuego continuara el descenso hacia el pueblo y hacia lbeseda. "Ahora lo tenemos de frente y ahora sí tenemos que apagarlo los vecinos o se quema alguna casa". Denunciaba la situación Jesús San Román, con medios escasos en la central con un camión de bomberos.

Las horas de la noche serán cruciales tras otra jornada donde el fuego sigue asolando el parque y el humo volvió a caer como una losa sobre noroeste de la comarca. Vecinos de Doney desalojados el martes cogieron aire y regresaron a casa, aunque no todos, les esperaban unas 30 personas que no salieron del pueblo pese al humo.

Los voluntarios que se quedaron en el pueblo viejo y en el pueblo nuevo de Ribadelago se preparaban para una noche complicada en medio de las denuncias de falta de medios y de actuación: "estamos haciendo el trabajo de los profesionales, nosotros, los vecinos". Y con sus propios medios "no hay boca de riego en la central de Moncabril y tenemos que ir con bombas de casa a sacar agua del río y esperar" denunciaba este vecino.

La tranquilidad que se vivía por la mañana con condiciones de temperatura y humedad favorables se tornó cabreo y desesperación a las seis de la tarde . "No entiendo que controlen arriba y dejen saltar el fuego. No entiendo que la sierra de Ribadelago no haya ardido y hayan dejado entrar el fuego por un cañeiro hasta el Fraile. Es como si se quema el jardín y va directamente al tejado sin pasar por los pisos. Está ardiendo encima de mi perrera".

"Esto es una desorganización inexplicable. Tenemos dos cuadrillas esperando en el monumento de Ribadelago, esperando órdenes y sin hacer nada, mirando", denunciaba Ángel Velasco.

Medios aéreos

Los medios aéreos desplazados a la base de Rosinos de la Requejada aprovecharon a fondo la única "ventana de oportunidad" que brindó el incendio durante toda la mañana y las primeras horas de la tarde. Ocho aviones y cuatro helicópteros fueron los medios que actuaron. Los pilotos de aviones y helicópteros se afanaron descargando artillería de agua desde el cielo.

Eduardo Bella, 38 años de piloto y su primera operación en la base de Rosinos, señalaba que "ha sido un día especial y bueno para volar porque llevamos cuatro o cinco días sin visibilidad. Hoy tenemos suerte porque estamos teniendo visibilidad en el incendio y estamos trabajando todo el mundo, más otros medios de otras zonas". Sobre la incidencia del viento "en los incendios hay viento, en las montañas hay viento, pero son un problema".

La continuidad de las operaciones de despegue, aterrizaje, carga de agua y combustible y hasta de limpieza de cristales fueron incesantes hasta el obligado parón "tenemos unos periodos de descanso que tenemos que cumplir por Aviación Civil, tenemos que volar y cumplir los periodos de descanso". Cumplido ese periodo de descanso volvieron al aire pasadas las tres de la tarde y tras una comida en la base frugal. La carga de agua de las aeronaves se efectúa con dos motobombas "se hace todo lo más rápido posible que se puede. Los aviones cargan 3.100 litros".

Lo que se ve desde el aire "son situaciones muy feas porque están los incendios, pero el paraje de Sanabria es una maravilla. Esta comarca es fantástica una maravilla" resumía el experimentado piloto.

GALERÍA | Frenética actividad en la base aérea contra incendios de Rosinos de la Requejada / Araceli Saavedra

Regreso del ganado a la Sierra de San Ciprián

En la otra vertiente de la base aérea de Rosinos llegan, a las tres de la tarde y tras un largo camino, cerca de 300 vacas y terneros "expulsados" de la Sierra de San Ciprián de los hermanos Lorenzo, Antonio y Miguel Ángel. Les acompañan familiares y conocidos que les han ayudado a sacar a toda prisa los animales. No han podido hacer el recuento de los animales que se han quedado en el camino o se han extraviados.

La conducción del ganado ha sido complicada. "Muy mal porque no se hacen con los fuegos". "Ayer –por el martes- estuvimos todo el día y toda la noche para reunir las vacas y poder llegar a las tres de la mañana" con la ayuda de voluntarios de Rábano, Palacios y Asturianos. Tuvieron que salir apresuradamente porque responsables de extinción les informaron que iban a dar contrafuego en la Sierra de San Ciprián, donde todavía había pasto.

GALERÍA | El ganado vuelve, con dificultad, a la sierra de San Ciprián tras el incendio / Araceli Saavedra

Si algo han demostrado los ganaderos de Sanabria es su solidaridad en estas circunstancias y juntar esfuerzos para reunir los animales, bastante alterados. El camino ha sido desde San Ciprián por Coso, Rábano, La Alcobilla –donde ha quedado alguna vaca parida-, Doney, Santiago de la Requejada y el cercado de Rosinos, cara a cara con la base. Las vacas no se espantan de los vuelos bajos de los aparatos "están acostumbradas" dice una de las personas que ayuda en la conducción de las vacas. Recién llegados de la Sierra dan testimonio de lo que se ha calcinado "desde Tres Burros a Peña Calderos y la laguna de Yeguas". Trasladaban su preocupación por esa quema que deja sin pasto a la vacada "habrá que mantenerlas a base de alpacas y forraje". Si lo del alimento puede tener solución "mientras tengamos agua". Y aquí llega otro problema "no te dejan coger agua del río". Como únicas buenas noticias son los nuevos terneros que han nacido en estas últimas 24 y 48 horas. Algunas vacas han quedado paridas por el camino.

La prohibición de acceso a llegado a puntos como "no dejarnos subir ni comida, ni ropa, ni agua a los que se quedaban en la sierra vigilando el ganado". Una situación que llevó los nervios al extremo de desoir las órdenes de la Guardia Civil y subir a la sierra, para ese avituallamiento y para ayudar a bajar el ganado. "Me han tomado la matrícula y me van a denunciar". Tampoco se permitió la entrada de la repartidora del para la zona de Vigo, San Martín y Ribadelago, ni a Coso, Murias y Cerdillo. De hecho, el único punto donde dejaron el pan fue hasta Villarino.

Los vecinos de Doney vuelven a casa

En Doney tomaban al unísono oxígeno y alivio. El cielo azul vaticinaba la mejora de la calidad del aire y el regreso de no todas las familias que evacuaron. Una de esas familias que regresaba a primera hora de la tarde era la de Igor Larrabeiti, bombero especialista en multirrescate de la Diputación de Vizcaya. "Llevábamos varios días con humo. Sí que es cierto que el fuego estaba bastante lejos y era complicado que desde las cimas en las que estaba pudiera baja hacia la zona del Lago y hacia aquí. En estos últimos días había bastante acumulación de humo en el ambiente y eso crea diferentes dificultades respiratorias para la gente del pueblo, para los mayores, los pequeños y demás".

GALERÍA | Doney recupera la normalidad tras el realojo / Araceli Saavedra

Añadió que "el frente más potente por radiación se acumuló arriba en la Laguna de Peces y luego fue progresando hacia abajo, hacia San Martín pero con un poco menos de fuerza". La visibilidad para los medios aéreos era nula en esos días, "ahí estaba el problema". "Nuestra intención no era irnos".

El que se quedó fue su suegro, Plácido San Román, que decía que "estamos acostumbrados al humo", una concentración de humo que fue considerable "Peñacastillo no se veía" una de las colinas en la línea visual a la zona del incendio. Sí observó el comportamiento de las abejas "ayer –por el martes- a estas horas ya no trabajaban a consecuencia del humo. Y hoy trabajaban a conciencia están haciendo el alarden, regresan cargadas". Y de regreso pero descargados aviones y helicópteros pasan por el cielo azul sobre Doney. Cielo gris en todos los pueblos del municipio de Galende y Cobreros.

