Lober, 37 vecinos con mucha marcha

Históricamente las fiestas de Lober se celebraban coincidiendo con el 18 y el 19 de septiembre cuando los "hijos pródigos" ya habían tenido que irse a estudiar y trabajar fuera, por lo cual se adelantaron justo un mes, en las mismas fechas, pero en agosto.

El principal valor de Lober son sus acogedoras gentes y a nivel patrimonial destaca su iglesia parroquial de Santa Marina como epicentro de las celebraciones durante todo el año y más aún en estas fechas tan señaladas congregando a la práctica totalidad de los feligreses para participar en la misa de acción de gracias oficiada por Teo Nieto Vicente.

Tras los actos religiosos llegaba el baile vermut y un ágape amenizado por la charanga "Alistanga". Sobremesa de tute, para continuar en la era con los juegos tradicionales donde participaron niños, jóvenes y mayores. Uno de los platos fuertes de los festejos fue la muestra de cultura tradicional a cargo de la agrupación alistana de folclore "Manteos y Monteras" que logró devolver a los más mayores a sus tiempos jóvenes de bailes de tardes de domingo o por Santa Marina al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles.

Carrera de sacos. / Ch. S.

El programa festivo atrajo la atención y participación de todos con la misa por los difuntos, castillos hinchables y toro mecánico para los más pequeños, mercadillo infantil, animación con la charanga "Mala Vida" y bailes nocturnos con las discos móviles "Pulse" y "La Zona". Unos festejos en los que también participaron por la noche gentes de pueblos como Gallegos del Río, Domez, Samir, Valer, Tolilla, Rabanales y Mellanes.

Como en el resto de pueblos del municipio, en el patrocinio de los festejos colaboró el Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside el alcalde Pascual Blanco Martín y aporta a cada localidad una cantidad económica importante fija por población más 150 euros para una convidada.

Campeonato de tute en Lober. / Ch. S.

Un pueblo con mucha historia

Lober de Aliste ha sido un pueblo de gentes sencillas, muy abiertas y muy participativas en la vida social, humana y religiosa con todos sus pueblos vecinos. Al formar parte de la Vicaría de Aliste en el siglo X perteneció a la Archidiócesis de Braga en Portugal y del siglo XIII hasta 1888 al lejano Arzobispado de Compostela en "La Galicia".

Juegos tradicionales en la era de Lober. / Ch. S.

Antiguamente era uno de los seis pueblos que participaban cada 29 de abril en la romería campestre en honor a San Pedro Mártir en la ermita situada en el paraje de "La Guisada" (El Sierro) de Samir de los Caños a la que también acudían los concejos y parroquias de Ceadea, Domez de Alba, Fornillos de Aliste y Mellanes. Aunque la ermita y romería estaban dedicadas a San Pedro Mártir cada pueblo procesionaba allí con las imágenes de Nuestra Señora: "Lleva cada uno de los concejos la imagen de la Virgen María y los párrocos respectivos van presidiendo revestidos con alba, estola y capa pluvial" relató el Visitador de Compostela en 1752.

Su cercanía territorial y humana convirtió a Lober y Tolilla en la practica en un mismo pueblo como sucedía con Valer y Flores. La unión entre Lober y Tolilla llegó al punto de compartir en la Raya la histórica ermita de Los Mártires (Fabián y Sebastián”) la cual en el año 1791 aún se hallaba "decente y se puede celebrar en ella". Unos años antes, en 1785, siendo cura Manuel Elías, de Sotto de Cameros, en el Obispado de Calahora sumaba 148 personas de comunión (mayores de 7 años) de las cuales 96 vivían en Lober y 52 en Tolilla.

Lober, 37 vecinos con mucha marcha

El santuario contaba con cofradía propia de la cual se conserva el Libro de Cuentas desde 1663 a 1820 y la sede la tenía en Lober. Entre los días de celebración comunitarias entre las dos parroquias estaban, aparte del 20 de enero (San Fabián y San Sebastián), el Domingo de Ramos (misa y procesión) y Jueves Santo (Eucaristía de la Cena del Señor y procesión de la Carrera). La denominación de La Ermita delata el lugar del santuario donde hasta 1912 existió una fuente con cuyas aguas se consagraba hasta que llegó el cura don Pedro y lo prohibió. Al año siguiente se secó y los feligreses culparon de ello al cura que decidió de dejar de utilizar sus aguas para consagrar.

Actualmente el pueblo cuenta con 37 vecinos empadronados, pero en estas fechas supera los 150 residentes. Lober alcanzó su momento de mayor esplendor poblacional en el año 1910 con 187 vecinos aguantando con 178 hasta 1950, 170 en 1960 y 152 en 1970. La emigración causaba estragos en los años setenta perdiendo 53 residentes y bajando a 99 en 1981. Curiosamente lograba remontar de nuevo hasta los 106 en 1986 y de nuevo bajaba a 81 en 1991. n

