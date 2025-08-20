Incendio en Sanabria: El viento cambiante aviva la amenaza sobre Murias

El incendio que mantiene en vilo a Sanabria y a toda la provincia de Zamora amenazó la pasada noche a Murias por el cambio de dirección del viento, lo que obligó a movilizar gran cantidad de medios para intentar contener el avance e impedir que las llamas llegaran al pueblo.

Los cambios de viento provocaron que el valle se llenara otra vez de un intenso humo, lo que obligó a la retirada de medios aéreos y dificultó la visibilidad de los terrestres que trabajaban sobre el terreno.

Esta situación provocó que el fuego “saltara” en varios lugares. Uno de los frentes se dirigió hacia Ribadelago y Cárdena y otro sobrepasó los cortafuegos creados con maquinaria y alcanzó el Pinar de Murias. Otros dos frentes avanzaron hacia San Martín de Casteñada y Vigo, ayudados por el viento.

Aunque en ningún caso llegaron a peligrar los pueblos, el más inseguro por la dirección de las fuertes rachas de viento fue Murias, lo que obligó a movilizar hasta el entorno de la localidad gran cantidad de medios, que realizaron pasadas con maquinaria pesada y contrafuegos para intentar frenar el avance de las llamas.

A pesar de que por el momento no se ha podido cerrar el perímetro, en estos momentos el incendio está controlado por los medios de extinción. A lo largo de la noche y la madrugada del martes, la humedad y el descenso de temperaturas, han contribuido a que la voracidad del fuego disminuya.

Los medios de extinción confían en que las condiciones meteorológicas favorables que se esperan para este miércoles y el despliegue de más de 15 medios aéreos, permitan contener el avance del fuego en el Parque Natural del Lago de Sanabria.

