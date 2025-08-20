Incendio en Sanabria: El viento cambiante aviva la amenaza sobre Murias
Numerosos medios se desplazaron la pasada noche hasta el pueblo, después de que uno de los frentes alcanzara una zona de pinar
La humedad y las bajas temperaturas nocturnas han contribuido a contener el avance del fuego, aunque no se ha cerrado el perímetro
El incendio que mantiene en vilo a Sanabria y a toda la provincia de Zamora amenazó la pasada noche a Murias por el cambio de dirección del viento, lo que obligó a movilizar gran cantidad de medios para intentar contener el avance e impedir que las llamas llegaran al pueblo.
Los cambios de viento provocaron que el valle se llenara otra vez de un intenso humo, lo que obligó a la retirada de medios aéreos y dificultó la visibilidad de los terrestres que trabajaban sobre el terreno.
Esta situación provocó que el fuego “saltara” en varios lugares. Uno de los frentes se dirigió hacia Ribadelago y Cárdena y otro sobrepasó los cortafuegos creados con maquinaria y alcanzó el Pinar de Murias. Otros dos frentes avanzaron hacia San Martín de Casteñada y Vigo, ayudados por el viento.
Aunque en ningún caso llegaron a peligrar los pueblos, el más inseguro por la dirección de las fuertes rachas de viento fue Murias, lo que obligó a movilizar hasta el entorno de la localidad gran cantidad de medios, que realizaron pasadas con maquinaria pesada y contrafuegos para intentar frenar el avance de las llamas.
A pesar de que por el momento no se ha podido cerrar el perímetro, en estos momentos el incendio está controlado por los medios de extinción. A lo largo de la noche y la madrugada del martes, la humedad y el descenso de temperaturas, han contribuido a que la voracidad del fuego disminuya.
Los medios de extinción confían en que las condiciones meteorológicas favorables que se esperan para este miércoles y el despliegue de más de 15 medios aéreos, permitan contener el avance del fuego en el Parque Natural del Lago de Sanabria.
