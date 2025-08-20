Qué hacer tras un incendio, ¿se puede reclamar al seguro del hogar?

Durante este mes de agosto, una devastadora ola de incendios se ha extendido por el noroeste de España dejando a su paso varias víctimas mortales y heridos, y más de 380.000 hectáreas calcinadas. Si un incendio amenaza tus propiedades, explican en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo más importante es evitar en la medida de lo posible los daños personales irreparables. Una vez avisados los servicios de emergencias, sigue los consejos de los bomberos para estas situaciones. Será después, una vez que las personas estén a salvo, cuando puedes pensar en los daños materiales. Para otro tipo de perjuicios, como las cancelaciones de los trenes, también puedes reclamar compensaciones.

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Redacción

Qué debes hacer y saber tras el incendio

Lo primero que debes hacer de cara a la reparación de los daños, es guardar pruebas, como fotos, vídeos, documentos de prensa, etc., que puedan acreditar la causa y las consecuencias del siniestro.

Ponte en contacto con la aseguradora, si la tienes, para que te ofrezca una primera asistencia, que en incendios de gran magnitud puede consistir en proporcionar un alojamiento provisional y en trasladar los bienes que se hayan salvado.

¿Puedo reclamar al seguro del hogar?

Puedes reclamar a tu propio seguro del hogar, si lo tienes contratado, y te enviarán un perito para hacer la evaluación del daño y sus causas. También puedes reclamar al seguro del culpable si lo hubiera, por mediación de tu seguro, que debería hacerse cargo de la reclamación. Si no tienes seguro, tendrás que reclamar al presunto responsable directamente, aunque es muy posible que necesites contratar a un perito, un abogado...

¿Y si era mi negocio?

Las instalaciones industriales, comerciales, de almacenaje, etc. tienen sus propios seguros: revisa si tienes una póliza y cuáles son sus condiciones.

En el caso de que los daños se hayan producido en una explotación agrícola, forestal o ganadera, existe en España el Sistema de Seguros Agrarios Combinados gestionados por Agroseguro. Estos seguros son voluntarios, se configuran a través de líneas (cada una con sus garantías o módulos) y habitualmente incluyen el riesgo de incendio.

Para las explotaciones agrícolas, la declaración de siniestro hay que hacerla en los 7 días siguientes a cuando se conoció el daño. En caso de incendio, tras prestar declaración ante la autoridad competente del lugar, necesitarás enviar una copia autentificada de esa declaración a Agroseguro, indicando las circunstancias del siniestro, los causantes (si son conocidos o presuntos), y la cuantía aproximada de los daños. Cuando reciban esa acta, comienza el proceso de tasación en dos fases: Inspección Inmediata y Tasación Definitiva.

En las explotaciones ganaderas, el parte hay que darlo en 24 horas debiendo tomar las medidas posibles para conservar los restos de los animales afectados hasta la peritación, que se realizará en un plazo máximo de 72 horas tras la notificación. En caso de siniestros por incendio, también será necesaria la declaración ante las autoridades y el envío del acta.

El ganado, entre el humo y las cenizas por el incendio en Porto / P. Alonso

Si se ha quemado tu coche

Cuando es tu coche el que ha resultado afectado, los daños estarán cubiertos si tienes un seguro a todo riesgo o uno a terceros ampliado que suelen incluir el riesgo de incendio junto con el de robo y rotura de lunas. La indemnización que recibas dependerá de las coberturas de tu póliza, de la antigüedad del coche y de si hay o no franquicia.