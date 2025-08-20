La Guardia Civil localiza a un anciano desaparecido de la residencia de Tábara

En la tarde de este miércoles, la Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda por la desaparición de un varón de 90 años de edad, usuarios de la residencia de mayores Divina Misericordia, de Tábara, que se ausentó del centro sobre las las 18:15 horas.

Un guardia civil fuera de servicio fue el que dio el aviso de que el anciano no había regresado a la residencia, a las 20.40 horas, y la Central Operativa organizó un dispositivo de búsqueda, con el teniente Palacios al mando.

El desaparecido fue localizado a las 21.15 horas por una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Manganeses de la Lampreana, que había sido comisionada al dispositivo de búsqueda. El hombre se hallaba en un camino rural del término municipal de Tábara, y los guardias lo devolvieron a la residencia.

Una vez allí la Guardia Civil activó los servicios sanitarios para que hicieran un reconocimiento al hombre de 90 años.