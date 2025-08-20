Corrales pone freno a las deposiciones de perros con multas de hasta 600 euros

El abandono de neumáticos usados en improvisados vertederos ilegales y las deposiciones de los perros en la vía pública se han convertido en un sobrecoste y un problema de convivencia en Corrales del Vino. Ante las reiteradas quejas entre los vecinos, el Ayuntamiento ha publicado una ordenanza reguladora en materia de sanidad e higiene ciudadana estableciendo sanciones que oscilan desde los 100 hasta los 3.000 euros.

Ante la ausencia de una ordenanza que regulase las conductas consideradas incívicas y la horquilla de multas, el Pleno del consistorio corralino aprobó el pasado 29 de mayo un acuerdo provisional que volverá a someterse a votación en la sesión plenaria de este mes de agosto, una vez concluido el periodo de exposición pública sin alegaciones.

"Este es un pueblo y nos conocemos todos", aclara su alcalde José Miguel Bermejo. La confianza en un municipio con un censo de 736 habitantes a fecha 1 de enero de 2025 –cifra que se multiplica de largo durante el periodo estival– obligaba al consistorio a regular las conductas ciudadanas. Un texto redactado "con el único ánimo de que la convivencia en nuestro municipio sea lo más confortable posible para todos los que vivimos en él" y cuyo cumplimiento contribuirá a una mayor calidad de vida. En el ánimo no está sancionar, pero sí advertir para corregir estas conductas llegando a la sanción pecuniaria en caso de incumplimiento reiterado.

El caso más llamativo, como usual, es el de los excrementos de los perros. La dejadez por parte de algunos dueños a la hora de recoger los desechos orgánicos de sus mascotas derivaba en tensiones vecinales que esta ordenanza busca atajar. Así, cualquier persona que conduzca un animal y no proceda a la "recogida inmediata de las deposiciones del mismo" podrá ser objeto de una infracción considerada leve y que podría conllevar una multa de entre 100 y 600 euros.

Un vecino paseando por las calles de Corrales. / Emma V. Díaz

Se trata de la cuantía más baja establecida con el único ánimo de erradicar este tipo de conductas que tienen fácil solución a través del uso de las bolsas impermeables para su retirada y deposición en una papelera y contenedor. La norma establece que "la autoridad municipal podrá requerir al propietario a que proceda a retirar las deposiciones del animal" y en "caso de no ser atendido podrá imponerse la sanción pertinente". Con todo, reconoce el regidor municipal que a falta de que se apruebe de manera definitiva, ya se aprecia un notable cambio de tendencia frente a la habitual presencia de excrementos en las aceras, especialmente a las puertas del consultorio o de la residencia.

Vertederos ilegales

La misma que espera extrapolar al abandono basuras, escombros y desperdicios. En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha procedido a la retirada de cerca de 400 neumáticos usados y abandonados en vertederos ilegales, como a la entrada del pueblo. Un comportamiento que se ha traducido en un coste superior a los 3.000 euros. Incurrir en esta situación será igualmente considerado una infracción leve de índole similar al vertido de aguas residuales, el estacionamiento de vehículos sobre las aceras o el tránsito de perros sin correa, especialmente aquellos cuyo peso exceda los 20 kilos de peso.

El texto también incluye las normas en materia de venta ambulante, de los establecimientos públicos y del tráfico rodado. Así, se redacta la prohibición ya existente en el municipio de la venta ambulante de cualquier tipo de producto alimentario fijándose la localización para el resto de casos en la Plaza Mayor.

Las infracciones más castigadas por el consistorio corralino son el abandono, maltrato o cualquier tipo mutilación de animales, la celebración de peleas ilegales o el uso de venenos en la vía pública. Las multas, al nivel de no estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos para los titulares de los comercios de alimentación, estipulan una sanción económica mínima de 1.501 euros. De la misma forma, se busca garantizar el cumplimiento de la cartilla de vacunaciones según la normativa de animales domésticos. n

