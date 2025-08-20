Aliste
Carbajosa organiza un mercado artesanal con 20 productores zamoranos
El evento tendrá lugar en la era el sábado 30 de agosto
A. B.
Carbajosa organizará, por primera vez en su historia, un gran mercado artesanal con una veintena de puestos que tendrá lugar en la era del pueblo el sábado 30 de agosto a partir de las 16 horas, y al que están invitados todos los zamoranos que quieran compartir la tarde con los carbajosinos y descubrir los productos "made in Zamora" de los artesanos de la provincia que acudirán al mercado. El folclore típico de la zona animará la jornada a partir de las 19.30 horas.
La iniciativa, organizada por la Comisión de Fiestas, cuenta con la colaboración de Adata y Ayuntamiento de Villalcampo y forma parte de las fiestas en honor a María Magdalena que tendrán, como platos fuertes, la discomóvil la zona en la noche del jueves 28, la orquesta Musical Compass el viernes 29 y el grupo Tatoo el propio sábado 30.
Fiestas en honor a Mª Magdalena
Los festejos arrancan el lunes 25 con concurso de dibujo para niños, torneos de Fifa y campeonato de parchís para mayores de 14 años y juegos tradicionales como carrera de bicis, sogatira o "lanzamiento de zapatilla". Esa noche toca karaoke para todas las edades y beerpong para mayores de 18, a partir de las 23 horas.
El martes 26 habá bingo infantil, campeonato de chinchón y de nuevo juegos tradicionales como carreras de sacos y pies atados, el juego del huevo y hasta un toreno de petanca. La noche estará animada por el concierto acústico de Lydia de Mena, a las once de la noche.
El miércoles 27partidazo de fútbol infantil, más juegos tradicionales como las sillas y la momia para los pequeños, o lanzamiento de azada para los mayores. A las 20.30 horas los carbajosinos demostrarán su arte culinario con un concurso de pinchos, a las 23 horas bingo y a partir de la media noche diesta temática de "indios y vaqueros" con la mejor música.
El jueves 28 torneo de fútbol sala, carrera de bicis, tarde amenizada por la charanga Manaíta y gran parrillada para los vecinos del pueblo (con ticket). A la noche, para locales y foráneos, la charanga Manaíta desde las 23 horas, a las 00.30 horas chupinazo, pregón y elección de la Reina y Míster Carbajosa 2025 y, a continuación, fiestón con la discomóvil La Zona.
En la tarde del viernes 29 torneo de frontenis, guerra de agua y "fiesta holi", concurso de disfraces y una cena de hermandad (con ticket). Por la noche, verbena con la orquesta Musical Compass y bingo especial en el descanso.
Desde la mañana comenzará la fiesta el sábado 30, con la charanga "Los chirlos" que recorrerá las calles a partir de las 12.45 horas como preludio a la santa misa en honor a Santa María Magdalena, prevista para las 13.15 horas. Tras la misa, vermut amenizado por la música charanguera. Ya después de comer, a las 16 horas, abrirá el mercado artesanal donde actuará, a partir de las 19.30 horas, la agrupación folclórica alistana "Manteos y Monteras". La noche estará animada por el grupo "Tatoo" desde las 00.30 horas y al finalizar DJ Litos hasta altas horas de la madruagda.
El domingo 31 Carbajosa despie sus fiestas con campeonato de tute, parque infantil con hinchabels, resbalina y toroo mecánico y una gran chocolatada.
