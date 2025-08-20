Carbajosa organiza un mercado artesanal con 20 productores zamoranos

Los festejos arrancan el lunes 25 con concurso de dibujo para niños, torneos de Fifa y campeonato de parchís para mayores de 14 años y juegos tradicionales como carrera de bicis, sogatira o "lanzamiento de zapatilla". Esa noche toca karaoke para todas las edades y beerpong para mayores de 18, a partir de las 23 horas.

El martes 26 habá bingo infantil, campeonato de chinchón y de nuevo juegos tradicionales como carreras de sacos y pies atados, el juego del huevo y hasta un toreno de petanca. La noche estará animada por el concierto acústico de Lydia de Mena, a las once de la noche.

El miércoles 27partidazo de fútbol infantil, más juegos tradicionales como las sillas y la momia para los pequeños, o lanzamiento de azada para los mayores. A las 20.30 horas los carbajosinos demostrarán su arte culinario con un concurso de pinchos, a las 23 horas bingo y a partir de la media noche diesta temática de "indios y vaqueros" con la mejor música.

El jueves 28 torneo de fútbol sala, carrera de bicis, tarde amenizada por la charanga Manaíta y gran parrillada para los vecinos del pueblo (con ticket). A la noche, para locales y foráneos, la charanga Manaíta desde las 23 horas, a las 00.30 horas chupinazo, pregón y elección de la Reina y Míster Carbajosa 2025 y, a continuación, fiestón con la discomóvil La Zona.

En la tarde del viernes 29 torneo de frontenis, guerra de agua y "fiesta holi", concurso de disfraces y una cena de hermandad (con ticket). Por la noche, verbena con la orquesta Musical Compass y bingo especial en el descanso.

Desde la mañana comenzará la fiesta el sábado 30, con la charanga "Los chirlos" que recorrerá las calles a partir de las 12.45 horas como preludio a la santa misa en honor a Santa María Magdalena, prevista para las 13.15 horas. Tras la misa, vermut amenizado por la música charanguera. Ya después de comer, a las 16 horas, abrirá el mercado artesanal donde actuará, a partir de las 19.30 horas, la agrupación folclórica alistana "Manteos y Monteras". La noche estará animada por el grupo "Tatoo" desde las 00.30 horas y al finalizar DJ Litos hasta altas horas de la madruagda.

El domingo 31 Carbajosa despie sus fiestas con campeonato de tute, parque infantil con hinchabels, resbalina y toroo mecánico y una gran chocolatada.