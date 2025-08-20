Agosto cultural y festivo en Torres del Carrizal

Torres del Carrizal está ya inmerso en su variado programa cultural hasta el 31 de agosto, pensado para todas las edades y con una amplia variedad de propuestas organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de los vecinos y vecinas del pueblo, de la mano de la Asociación Cultural La Gavia, la quintada de este año o las empresas locales a las que el alcalde, Juan Carlos Nieto Arias, agradece su implicación.

En el amplio programa de la Semana Cultural de Torres hay varias exposiciones previstas. En el salón del Ayuntamiento, ya se puede visitar la de pintura "Mujeres por el arte", hasta el día 23; y del 26 al 30 la de "Acuarelas Montse Conde". La apertura del Museo Etnográfico Mariano Fernández será los fines de semana en horario de mañana; y en el local de la Asociación La Gavia, hay una muestra de fotos de quintadas los días 22, 23, 24, 29 y 30.

Dentro de esta Semana Cultural destaca el alcalde la jornada del próximo domingo en que se va a inaugurar el parque Mariano Fernández, ejecutado por una empresa local del pueblo, con homenaje a los represaliados, organizado por el Foro por la Memoria de Zamora. El nuevo parque cuenta con una zona con elementos biosaludables y una pista de juegos autóctonos. "Habrá una demostración de juegos autóctonos para que la gente se anime a practicarlos", explica el primer edil y contarán con el Club de Petanca Viriato de Zamora.

Para disfrutar en familia

En el programa hay varias propuestas para los niños y actividades para disfrutar en familia. Cine de verano, fiesta de la espuma, pintada de murales infantiles en el suelo, hinchables acuáticos o la proyección "Cosas de niños", un vídeo realizado con los peques del pueblo por la Asociación Cultural que se podrá visionar mañana jueves. Y no se olvida el pueblo de sus mayores y hará un homenaje a dos vecinos de más de cien años del pueblo, el próximo domingo.

Las actividades deportivas como spinning, marcha cicloturista nocturna y partidos de pelota a mano para el día 31, gracias a la colaboración de Diputación Provincial y Caja Rural que apoyan esta iniciativa; la quedada motera y el festival de rock con artistas locales; o el encierro campero y la cagada de la burra son actividades que animan Torres este agosto.

Torres de Carrizal anima a participar en su verano cultural y a disfrutar de sus fiestas.