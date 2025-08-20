Abelón cierra su Semana Cultural con la presentación de un libro sobre Sayago

José Vicente Alberca comparte con los vecinos el contenido de su obra en la última jornada de actividades, para la que también se programó una representación teatral

José Vicente Alberca presenta su libro en la Semana Cultural de Abelón. | PABLO GARRIDO

M. J. Cachazo

Abelón de Sayago ha clausurado su Semana Cultural con la presentación del libro "Aquella manera de vivir". Su autor, José Vicente Alberca, compartió con los asistentes el contenido de su libro, escrito con el lenguaje del pueblo, en el que realiza un recorrido por los oficios, costumbres y celebraciones tradicionales de las diferentes localidades de la comarca.

La presentación del libro ha cerrado nueve días de intensa actividad en Abelón, durante los que los vecinos han podido disfrutar de exposiciones, demostraciones, concursos, actuaciones de bailes tradicionales, teatro o una ruta por el Camino del Monte, entre otros actos.

