Abelón cierra su Semana Cultural con la presentación de un libro sobre Sayago
José Vicente Alberca comparte con los vecinos el contenido de su obra en la última jornada de actividades, para la que también se programó una representación teatral
Abelón de Sayago ha clausurado su Semana Cultural con la presentación del libro "Aquella manera de vivir". Su autor, José Vicente Alberca, compartió con los asistentes el contenido de su libro, escrito con el lenguaje del pueblo, en el que realiza un recorrido por los oficios, costumbres y celebraciones tradicionales de las diferentes localidades de la comarca.
La presentación del libro ha cerrado nueve días de intensa actividad en Abelón, durante los que los vecinos han podido disfrutar de exposiciones, demostraciones, concursos, actuaciones de bailes tradicionales, teatro o una ruta por el Camino del Monte, entre otros actos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
- Un detenido como presunto autor del grave incendio de Puercas en Zamora
- Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación
- El incendio de Puercas, provocado por el efecto lupa en un depósito irregular de residuos