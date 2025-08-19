Vecinos de Vigo de Sanabria en vela frente al fuego: "Por la noche acojonaba"
Han pasado la noche pendientes del resplandor de las llamas en lo alto del Cañón del Forcadura y amanecían “más tranquilos”
Los vecinos de Vigo de Sanabria que han pasado la noche pendientes del resplandor de las llamas en lo alto del Cañón del Forcadura amanecían “hora más tranquilos”, explicaba un vecino de Vigo que sorteó los cortes para regresar a su pueblo.
Describía la situación: “anoche estaba muy vivo y de madrugada ha amainado, pero sigue el fuego por todos lados. Está metido en el Cañón y a ver si se intenta apagar ahí. Hay otro en la montaña que detrás está el valle de San Ciprián, está ardiendo todo por detrás también. Por la noche acojonaba. Ahora por la mañana hay muchísimo humo y no se ven ni las llamas”.
