Vecinos de San Martín de Castañeda: "Vimos el fuego en las casas, ha sido un milagro que se parara"

Con las gargantas "machacadas" después de una tarde del lunes y buena parte de la noche en vilo, vecinos de San Martín de Castañeda amanecían este martes más tranquilos, pero aún con el susto en el cuerpo por a deriva que tomó el incendio de Porto, amenazando el llamado Balcón de Sanabria. "Nunca pensamos que el fuego se iba a parar, ha sido un milagro".

"El lunes por la tarde estábamos convencidos de que se iban a quemar casas, pero luego cambió todo" relata José Antonio, uno de los vecinos que se quedó en San Martín junto a un grupo de voluntarios para "defender" el pueblo, ayudar a las brigadas e informarse sobre los caminos, accesos y demás.

"Lo peor fue ayer por la tarde (lunes). A partir de las cinco se levantó muchísimo aire y dábamos todo por perdido. Estábamos convencidos de que nos quedábamos sin el pueblo y sin todo el entorno del Lago. La suerte es que a las once de la noche el viento se calmó y a partir de las doce de la noche empezó a bajar la temperatura muchísimo, hacía hasta frío, y bajaron las llamas. Fuera del coche con chaqueta hacía frío y en la sierra más. Fue un beneficio".

Un punto activado esta mañana en San Martín de Castañeda / Cedida

Poco a poco el operativo de extinción que actuaba sobre el terreno fue atacando los frentes. Cuenta José Antonio que "a las tres de la mañana llegó un equipo de la UME desde Sevilla y aquello fue espectacular. Se metieron los camiones campo a través por todas las laderas y en media hora tenían casi limpia la parte de arriba. Gracias a esa gente y a los trabajadores del operativo de la Junta con la maquinaria y a pie de tierra, la cosa se fue arreglando".

José Antonio formaba parte del equipo nocturno de seis voluntarios que se organizaron en San Martín de Castañeda. "Estuvimos con un todoterreno recorriendo el pueblo, las entradas, los caminos, subíamos, íbamos controlando los frentes y si algún frente venía para despertar al pueblo" relata José Antonio. "Llegamos a recorrer todo, vigilando por si venía el fuego, porque contábamos con que se nos metía, tan y como avanzaba y con el viento, lo teníamos muy claro. Estábamos proyectando cortar árboles, mangueras, preparando una defensa por todos los sitios" explica este residente.

Cañón de Forcadura, abrasado por als lamas, desde Vigo de Sanabria / Cedida

En total fueron unos 25 vecinos, conocedores del pueblo, los que se organizaron por la tarde para estar pendientes de la evolución del fuego y de ayudar a los equipos de extinción. "Había que estar alerta por si el fuego venía porque hubo un momento que estábamos convencidos de qué casas se iban a quemar. Nos mirábamos unos a otros y mirábamos casas. Se puso muy mal con el incendio a dos kilómetros. Pero luego cambió todo. Si hubiera continuado como estuvo desde las 5 hasta las 11 de la noche, ahora mismo podríamos decir que el Lago de Sanabria estaría todo quemado".

Por fortuna, el fuego no llegó. "Los pueblos abandonados, llenos de hierba por dentro, las fincas hasta arriba. La gente no está aquí, no tenemos que echarnos las manos a la cabeza porque es lo que hay".

