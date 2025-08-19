El testimonio de un confinado en Rábano de Sanabria: "Ni el pan nos traen"

Manuel Díez es uno de los vecinos que se han quedado confinados en Rábano de Sanabria, una de las localidades incluidas en la evacuación debido al intenso humo del incendio de Porto. Lo que no se esperaba este habitante es que hoy por la mañana no iba a tener el pan reciente como todos los días.

"Llamo a la panadera y me dice que la han parado en Villarino, que no puede pasar. ¿Cómo es posible que se prohíba llevar el pan a un pueblo, tal y como está el día hoy, bastante más tranquilo?, se pregunta este vecino.

"No pedimos coca cola ni cerveza, que es pan. Aquí nos hemos quedado bastante vecinos, auque muchos también se fueron. El pueblo estaba lleno porque empezaba la fiesta mañana" explica Manuel Díez desde su casa en Rábano de Sanabria, donde el día ha amanecido "soleado pero más fresquito, unos diez grados menos que ayer".

"Cómo puede ser que nos abandonen así y prohiban llevar el pan a un pueblo" incide este vecino tras comprobar que la panadera de El Puente no llega hoy a Rábano.

