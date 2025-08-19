Telefónica despliega un operativo en Zamora para mantener la cobertura en zonas afectadas por los incendios

Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, Unidades Móviles y, por el momento, por encima de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las áreas dañadas por los incendios forestales en Zamora y otras provincias de España. El objetivo prioritario ha sido mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción, los puestos avanzados de emergencias, hospitales, centros de salud y poblaciones afectadas.

Entre las medidas adoptadas se incluyen equipos satelitales, mochilas conectadas a los satélites, refuerzo de conectividad móvil desde las torres y antenas, así como radioenlaces de emergencia, unidades móviles equipadas con antenas y tecnología para ofrecer conectividad inmediata. También se han instalado grupos electrógenos en estaciones base para asegurar el suministro eléctrico.

El operativo se coordina de forma estrecha con instituciones y fuerzas de seguridad, lo que permite que los técnicos trabajen con seguridad y avancen en la reposición de cualquier elemento de red dañado por el fuego.

Parte del operativo especial de Telefónica desplazado con motivo de los incendios. / Cedida

Prioridad: garantizar la comunicación de los equipos de extinción

Desde el primer momento, Telefónica ha dado prioridad a garantizar la cobertura móvil para los equipos sobre el terreno, los centros de coordinación y los servicios sanitarios. Una vez asegurada la zona, los esfuerzos se han centrado en, cuando ha sido necesario, restablecer la conectividad general lo antes posible, reparando cualquier infraestructura afectada, que, por el momento, ha sido mínima.

En Castilla y León, la prioridad ha sido y es garantizar en todo momento las comunicaciones de brigadistas y resto de activos con el Puesto de Mando Avanzado, dotando de equipos satelitales a la Junta de Castilla y León para asegurar esas comunicaciones y estando en contacto permanente con la Delegación de Gobierno en Castilla y León y con el Ejecutivo autonómico.

Paralelamente, y según las fuerzas de seguridad, han permitido acceder a las zonas afectadas, se ha trabajado intensamente en reparar cables de fibra óptica quemados a la mayor brevedad posible y desplazar equipos electrógenos.