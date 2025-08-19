Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
El presidente del Gobierno ha sido recibido entre insultos y aplausos
A. F. / A. A.
Insultos y aplausos en la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda por la oleada de incendios forestales. El presidente del Gobierno llegó a las tres de la tarde, con media hora de adelanto, y se fue a las tres y media, cuando tenía previsto llegar.
Sánchez aterrizó y salió del helicóptero desde un terreno a las afueras del pueblo y los vecinos le han podido ver de lejos, en medio de un amplio despliegue de la Guardia Civil.
Le han acompañado el alcalde de Molezuelas, Alexandre Bertín; el de Puebla de Sanabria, José Fernández; y el de Lubián, Felipe Lubián, junto a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y el secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, entre otros.
El próximo martes el Consejo de Ministros declarará zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que están sufriendo estos incendios.
"El Estado somos todos"
En declaraciones a los medios tras las visita al puesto de Mando avanzado en Jarilla (Cáceres), Sánchez ha subrayado el "compromiso del Gobierno para afrontar, "una vez se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que estará acompañada de los recursos de la Administración General del Estado".
Sánchez también ha dicho que "el Estado somos todos", desde la UME, pasando por el sistema de Protección Civil, las brigadas forestales y ha recordado que "desde el primer momento", el sistema de Protección Civil ha estado a disposición de la Junta de Extremadura y lo seguirá haciendo "hasta que el incendio de extinga".
Su doble paso por Cáceres y Zamora conforma la segunda visita de Pedro Sánchez a los incendios que asolan España. El domingo estuvo en Ourense, donde anunció su intención de impulsar un pacto de Estado para enfrentar la “emergencia climática” que azota el país, y después en León.
Vista del incendio en Puente Porto y Garandones
VÍDEO | Vista del incendio en Puente Porto y Garandones.
Nuevo cortafuegos
Efectivos de la UME realizan un cortafuegos entre Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda, por debajo del albergue.
Visita de Pedro Sánchez a Zamora
Reparación de captaciones de agua
Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León asumirán la reparación de los abastecimientos públicos de agua que se han visto afectados en los pueblos de Zamora a causa de los incendios.
Lista de los municipios afectados
- Riofrío de Aliste: afectadas captaciones
- Valer de Aliste: afectada captación
- Uña de Quintana: placas solares quemadas y cableado del suministro eléctrico del sondeo
- Villanueva de la Sierra: afectada captación
- Vigo de Sanabria: afectada captación
- San Martín de Castañeda: afectada captación
Bomberos del Ayuntamiento de Zamora y Protección Civil permanecen en Vigo de Sanabria bajo la coordinación de la Junta de Castilla y León. La dotación está compuesta por el sargento del Parque Municipal, cinco bomberos y un cabo con dos camiones autobomba y un vehículo ligero.
