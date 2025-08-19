Sanabria ansía una tregua por la bajada de temperaturas tras una noche de tensión

La noche ha sido dura en Vigo de Sanabria. El medio centenar de vecinos que se negaba a abandonar el pueblo ha pasado horas de mucha tensión, preparados para intervenir si el fuego descendía por el cañón de Forcadura.

Las llamas han sido visibles durante toda la noche desde el casco urbano en la parte alta del cañón, un frente que se dirigía a Murias. El fuego ya ha arrasado cerca de 6.000 hectáreas, según datos que han publicado en redes sociales desde el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Por suerte, la bajada de temperaturas da una cierta tregua al operativo de extinción, que llevaba a cabo "ataques contundentes" contra el fuego al amanecer y que además cuenta con fuerzas renovadas, ya que se han hecho relevos.

A las 00.00 horas había 13 grados en Sanabria y el termómetro ha continuado bajando hasta los 6 grados a las 8.00 horas. Las máximas previstas para este martes en Sanabria según la Agencia Estatal de Meteorología son de 27 grados.

Carreteras

En cuanto a la situación de las carreteras, ya han reabierto la A-52 y la N-525, que se cerraban sobre las 1.00 horas. Continúan cortadas las siguientes vías:

ZA-103, prohibida subida desde San Martín de Castañeda, permitida la bajada.

ZA-104 a la salida de El Puente.

ZA-P-2664 en su cruce con ZA-P-2661.

⁠ZA-P-2661 corte Villarino. Desde cruce ZP-2665.

⁠ZA-103 con ZA-104 en rotonda Galende (se permite acceso hasta Ribadelago y Ribadelago Nuevo solo a residentes) .

. ZA-114 a San Ciprián.

ZA-P2661 desde Villarino de la Sierra.

Pueblos desalojados

Unas 8.000 personas siguen evacuadas de 10 localidades: San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Coso, Cerdillo, Murias, barrio de Rábano, Rábano, San Justo y Doney. A ellas se suma en camping Los Robles.

Además, Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo, Quintana de Sanabria, Galende, Trefacio y Pedrazales están prevenidas ante un posible desalojo.

Continúa la prohibición de baño en el Lago de Sanabria.