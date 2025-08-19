Tras los pasos de los contrabandistas de Aliste y Portugal

La marcha de senderismo rural, que llegaba como colofón a las fiestas patronales de San Roque y la Virgen de la Asunción, tomaba su salida desde la Plaza Mayor, con 500 participantes, para continuar por el entorno del río Angueira hasta Sao Martinho una freguesía perteneciente al concelho de Miranda do Douro.

La Ruta de Senderismo del Estraperlo y el Contrabando, de dificultad fácil, tiene un recorrido aproximado de 13,87 kilómetros con una altitud máxima de 798 metros y 719 de mínima, que puede realizarse por los senderistas o ciclistas a lo largo de todo el año: 3,6 kilómetros de recorrido discurren por suelo español y 3,4 por suelo portugués, a través de un bosque de galería siendo el gran protagonista el mítico río Angueira que hay que cruzar varias veces.

Por la Ribera de Bozas los caminantes pudieron conocer la Fuente del Pingón, donde hay un área de descanso y una vez pasados varios pontones llegar al Molino Blanco, pasándose luego por el Pozo del Tío Cañones (antigua zona de baño parra los alcañizanos en el río Angueira), la Cueva de los Moros y los molinos harineros del Tío Quicote y La Raya.

Un momento de la ruta. | CEDIDA

Metidos en tierras portuguesas continuó la ruta entre sotobosque de ribera, huertas hortícolas muy bien cuidadas por cierto y varias fuentes donde poder refrescarse, hasta el "Parque Acuático de Caracosta", área habitual de baño y relax que les dio la bienvenida en Sao Martinho de Angueira

Gran Sardinada en Portugal

Ya en Sao Martinho, alistanos y portugueses compartieron mesa y mantel. Se asaron 500 kilos de sardinas y 40 kilos de panceta.

Su recuperación hace unos años, con la ayuda de Adata, tenía lugar como un reconocimiento en recuerdo y homenaje a todos aquellos hombres y mujeres de la comarca de Aliste y de la región de Tras os Montes y Alto Douro que como contrabandistas y estraperlistas hubieron de jugarse muchas veces su libertad y sus vidas para poder sobrevivir ganándose unas pesetas o escudos para mantener a sus familias y contribuir a que en los hogares de uno y otro lado de la frontera hubiera aquellos productos que era difícil o imposible encontrar en tiempos de penurias y estrecheces.

Comida de hermandad en Sao Martinho. / Cedida

Contrabandistas entre las que brillaron con luz propia por su sacrificio y honestidad dos mujeres portuguesas "La Carmiña" y "Filismina", ambas naturales de la freguesía de Constantim, rayana con Moveros, que pasaron la mayor parte de su vida joven cargando durante la noche y campo a través con los sacos de café torrefacto Palmeira, el preferido de los alistanos, haciendo grandes recorridos pues llegaban a vender hasta pueblos como Valer, Puercas, Gallegos o Vegalatrave.

La historia de los contrabandistas superaba la ficción pues en Constantim había tanto mujeres dedicadas al contrabando, La Carmiña y Filismina, como hombres en la Guardia Nacional Republicana (Antonio Aureliano Cristal Rivero luego sastre de Capas de Honras Mirandesas) que durante el día compartían quehaceres cotidianos y durante la noche ellas se ganaban la vida "fuera de la ley" (es un decir) y ellos vigilando la frontera mirando para otro lado.

A este lado en pueblos como Alcañices, Ceadea, Riomanzanas o Villarino tras la Sierra donde había puestos de la Guardia Civil se daban casos donde los guardias civiles se iban a vigilar la frontera mientras sus mujeres les compraban el café Palmeira a los contrabandistas con el que hacerle el café a la mañana siguiente. Incluso a veces compartían partida de brisca en el bar en la sobremesa para convertirse en vigilantes y vigilados durante la noche.

Lo que se trababa entonces era de pasar desapercibidos de los controles de la Guardia Civil y de la Guarda Nacional Republicana con lo cual la actual Ruta del Contrabando y el Estraperlo obviamente no se corresponde fielmente con su trecho original. La Ruta del Contrabando y el Estraperlo de Alcañices a Sao Martinho fue la primera transfronteriza hispanolusa homologada para la práctica de ciclismo y senderismo por la International Mountain Bicycling Associaction que define a la Raya como "Una joya por descubrir".

