Las orquestas triunfan en Villaflor

Villaflor, localidad perteneciente al municipio de Muelas del Pan, tiene ya todo listo para celebrar por todo lo alto del 20 al 24 de agosto sus tradicionales fiestas veraniegas en honor a San Mateo. Han preparado un programa, amplio, variado e interesante, que a buen seguro atraerá la atención y participación no solo de los vecinos y emigrantes, sino también de los allegados y forasteros.

Las actividades festivas reúnen a diferentes generaciones. | CHANY SEBASTIÁN

Los festejos de San Mateo comenzarán mañana miércoles a las 21.30 horas, con la cena de hermandad y convivencia en homenaje a los jubilados empadronados que tendrá lugar en el restaurante del Centro de Turismo Rural "El Vedal" de Muelas del Pan por cortesía del Ayuntamiento, que preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso. Posteriormente, ya de regreso en Villaflor, hacia la media noche dará comienzo la primera velada nocturna que estará amenizada con la música de la disco móvil del DJ alistano Álvaro.

En las fiestas se organizan juegos tradicionales como el de las sillas. | CHANY SEBASTIÁN

Llegados al jueves 21 de agosto, cita a las 12 de la mañana con los juegos tradicionales y de agua: "Volvamos todos a ser niños otra vez jugando al pañuelo, a la soga, a la comba, a la guerra de agua y mucho más". A las 19.00 horas está programado el pregón, que dará el pistoletazo oficial de salida a un fin de semana cargado de emociones. La charanga "Manaita" amenizará los pasacalles media hora después, hasta la merienda popular que tendrá lugar a las 21.00 horas (los tickets se pueden adquirir en el centro social). A las 23.00 horas será el turno de un fantástico bingo en el que la suerte decidirá quiénes se llevarán los diferentes productos en juego. A la media noche cita con uno de los grandes atractivos de las fiestas, la verbena popular que estará amenizada por la orquesta "Ángelus".

Comenzará el viernes 22 con el concurso de dibujo para los más pequeños, premiándose la originalidad y la aptitud. Sobremesa dedicada al campeonato de tute y a las 17.00 horas hinchables para todas las edades: "Nos lo pasaremos en grande saltando todos juntos durante toda la tarde". Los juegos tradicionales de antaño tendrán su cita a las 19.00 horas con la calva. Regresan a las 22.00 horas las antiguas comedias de corral con la obra "¡Ay, que sola me dejas!" representada por la compañía zamorana "Fantasía". Hacia la media noche los concursos de disfraces infantil y de adultos darán paso a la segunda verbena popular con la orquesta "Media Noche" hasta altas horas de la madrugada.

La jornada del sábado 23 la abrirá la misa solemne en honor a San Mateo. Tras el tute llegará un tardeo animado para todas las edades: "Preparad todos vuestros bañadores para pasarlo en grande durante la tarde refrescándonos, deslizándonos y saltando en los mejores hinchables de agua". El Pabellón Cubierto de Muelas del Pan acogerá a las 19.30 horas el clásico partido de fútbol sala entre solteros y casados. Cita gastronómica a las 20.00 horas con una merienda para los más pequeños del pueblo. Para animar la última velada nocturna se contará con las disco móvil "Devesa" con la rifa de una cesta de productos. Durante la noche se hará entrega de los trofeos y, p ara todo el que aguante, se repartirá chocolate bien caliente con bizcochos para reponer fuerzas.

Finalmente, para despedir las fiestas con muy buen sabor de boca, el domingo 24, a las 13.00 horas, habrá concursos de tortillas y repostería. Como broche final a los festejos se ha organizado una degustación con vino, refrescos y buena música. No hay mejor manera para despedir a San Mateo.n