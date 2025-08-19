Las infraestructuras dañadas por el fuego serán reparadas por la Diputación de Zamora y la Junta

Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León asumirán la reparación de los abastecimientos públicos de agua que se han visto afectados en los pueblos de Zamora a causa de los incendios.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha mantenido una reunión de trabajo durante la mañana de este martes en la Institución Provincial con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), José Manuel Jiménez.

En la reunión, tras el trabajo de campo realizado por los técnicos de la Diputación de Zamora en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, se ha puesto sobre la mesa los municipios que se han visto deterioradas sus infraestructuras de abastecimiento de agua potable a causa de los incendios.

"Se comenzará a trabajar de forma inmediata para recuperar los servicios básicos y restablecer, cuanto antes, la normalidad y evitar daños en los abastecimientos derivados por futuras lluvias", explican. Los trabajos serán efectuados por la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

Lista de los municipios afectados