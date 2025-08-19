Las infraestructuras dañadas por el fuego serán reparadas por la Diputación de Zamora y la Junta
Se comenzará a trabajar de forma inmediata para restablecer, cuanto antes, la normalidad en el abastecimiento de agua
A. A.
Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León asumirán la reparación de los abastecimientos públicos de agua que se han visto afectados en los pueblos de Zamora a causa de los incendios.
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha mantenido una reunión de trabajo durante la mañana de este martes en la Institución Provincial con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), José Manuel Jiménez.
En la reunión, tras el trabajo de campo realizado por los técnicos de la Diputación de Zamora en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, se ha puesto sobre la mesa los municipios que se han visto deterioradas sus infraestructuras de abastecimiento de agua potable a causa de los incendios.
"Se comenzará a trabajar de forma inmediata para recuperar los servicios básicos y restablecer, cuanto antes, la normalidad y evitar daños en los abastecimientos derivados por futuras lluvias", explican. Los trabajos serán efectuados por la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).
Lista de los municipios afectados
- Riofrío de Aliste: afectadas captaciones
- Valer de Aliste: afectada captación
- Uña de Quintana: placas solares quemadas y cableado del suministro eléctrico del sondeo
- Villanueva de la Sierra: afectada captación
- Vigo de Sanabria: afectada captación
- San Martín de Castañeda: afectada captación
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Un detenido como presunto autor del grave incendio de Puercas en Zamora
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación